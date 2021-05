NASCE BEYOND PG: IL NUOVO CANALE TWITCH DEDICATO AL GAMING

Il broadcaster italiano si apre al mondo dell’entertainment con un nuovo progetto che abbraccia in toto il mondo della cultura pop, tra videogame, cosplay, giochi di ruolo, scacchi e tanti ospiti esclusivi. L’appuntamento per tutti gli appassionati è fissato per il 31 maggio.

PG Esports, azienda leader in Italia nell'organizzazione di manifestazioni esport, si prepara a rivoluzionare la propria offerta streaming. Nasce Beyond PG, un nuovo canale Twitch che porterà con sé una marea di novità e format inediti interamente volti ad intrattenere il pubblico a tutto tondo. L'obiettivo del progetto è quello di scandire ogni momento della giornata dei fan secondo un palinsesto fresco, coinvolgente e soprattutto divertente, una vera e propria finestra quotidiana sul mondo del gaming e geek in generale, con rubriche, ospiti speciali e ricchi approfondimenti.

Non mancheranno, ovviamente, format dedicati al mondo dell’esport a 360° comeEsports Report, a cura del giornalista esportivo Francesco “Deugemo” Lombardo, in cui verranno sviscerati tutti i segreti della scena competitiva italiana con interviste e special guest. O ancheIl Bar dell’Esports, un vero e proprio talk show sportivo in piena regola, diretto ai veri appassionati e fan. Diversi saranno anche i contenuti dedicati ai videogiochi e ai board game all’interno del programma, come Gamer Room, che svelerà i dietro le quinte legati allo sviluppo e alla progettazione dei titoli più amati del pubblico. L’amatissimo mondo della gaming culture, si sa, non ha confini ed è per questo PG Esports ha deciso di dedicare uno spazio all’interno di Beyond PG anche agli scacchi, disciplina sempre più amata dai giovani. Con Scacchi sul Pezzo, Romualdo Vitale di Chess SO illustrerà agli appassionati le tattiche e le mosse più particolari per diventare un vero Gran Maestro, senza rinunciare a una sana dose di ironia e divertimento.

Quello del “Just Chatting” è diventato davvero un trend inarrestabile su Twitch e PG Esports ha deciso di portare la competenza e la professionalità che la contraddistinguono anche in questo campo, realizzando Beyond PG, un contenitore che si pone l’obiettivo di creare trasmissioni che siano educative e allo stesso tempo fonte di intrattenimento. Ciò è possibile anche grazie al prezioso aiuto di Studio Dispari, che ha messo a disposizione la sua unit Dispari Esports, che si è occupata del visual branding dell’intero progetto.

Stefano Cozzi, operation advisor di PG Esports dichiara a riguardo: "Beyond PG è il nostro modo di offrire al pubblico di Twitch l'intrattenimento che ci si aspetta di trovare sulla piattaforma, il tutto attraverso i punti di vista di chi della gaming culture ne ha fatto una carriera professionale.

Per questo motivo ci siamo voluti circondare di partner che condividano con noi la nostra voglia di offrire contenuti che possano essere divertenti, ma soprattutto che possano far imparare sempre qualcosa di nuovo. Vogliamo che Beyond PG possa diventare un canale di riferimento per chi vuole divertirsi e allo stesso tempo imparare ogni giorno qualcosa di nuovo, vuoi per curiosità, vuoi per il desiderio di migliorarsi giorno dopo giorno sia dal punto di vista personale che professionale."

31 maggio sul canale Beyond PG… stay tuned! L’inizio delle trasmissioni è previsto per il… stay tuned!

