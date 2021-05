Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R arriva a novembre

Preparati ad andare a tutto gas poiché Outright Games, il celebre editore globale di prodotti d’intrattenimento interattivo per famiglie, e Universal Games and Digital Platforms, hanno annunciato oggi Fast & Furious: Spy Racers Il ritorno della SH1FT3R, il primo videogioco ispirato alla popolare serie originale di Netflix. Sviluppato da 3D Clouds, questo nuovo gioco di corse e azione con gli stessi doppiatori della serie offrirà una serie di frenetiche gare multigiocatore online e sarà disponibile da novembre per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X (solo in versione digitale in Italia), Xbox One (solo in versione digitale in Italia), Stadia e PC Digital.

Ispirato alla celebre serie di Universal Pictures e DreamWorks Animation, Fast & Furious: Piloti sotto copertura,Fast & Furious: Spy Racers Il ritorno della SH1FT3R porta tutta l’intensa azione della serie su console e PC con un avvincente torneo di corse intorno al mondo. Con tracciati spettacolari ambientati in cinque incredibili location, tra cui Los Angeles, Rio de Janeiro e il deserto del Sahara, il gioco consente di utilizzare una serie di gadget da spia nella modalità storia, offrendo anche una serie di avvincenti gare multigiocatore a schermo condiviso e online per un massimo di sei giocatori.

La celebre organizzazione criminale SH1FT3R è tornata e il team di Piloti sotto copertura dovrà impedirgli di ottenere un veicolo altamente tecnologico, che nelle mani sbagliate potrebbe scatenare il caos. I giocatori dovranno agire sotto copertura e gareggiare nei panni dei propri personaggi preferiti, tra cui Tony Toretto, Echo, Cisco, Layla Gray, o persino nei famigerati membri della SH1FT3R, tra cui Shashi Dar, Moray, Rafaela Moreno e molti altri. I fan potranno sfruttare diverse armi da spia, usare alcune scorciatoie segrete e personalizzare i veicoli con una vasta gamma di skin.

Caratteristiche principali:

LA SH1FT3R È TORNATA – Gareggia nei panni dei tuoi personaggi preferiti di Piloti sotto copertura, tra cui Tony Toretto, Echo, Cisco, Layla Gray, o persino nei panni dei membri della famigerata organizzazione SH1FT3R nella modalità multigiocatore. Sfrutta alcuni gadget hi-tech per conquistare la vittoria e sfreccia in diversi tracciati in un torneo mondiale nelle modalità storia, cooperativa in locale o multiplayer online.

MODALITÀ COOPERATIVA IN LOCALE E MULTIPLAYER ONLINE – I Piloti sotto copertura devono mostrare al mondo di essere i più veloci, tosti e talentuosi! Personalizza i veicoli con skin sbloccabili e gareggia contro avversari online, piloti controllati dall’IA e amici, grazie alla modalità cooperativa in locale e multiplayer online.

COMBATTI PER TAGLIARE IL TRAGUARDO – Ci vorrà più della velocità per vincere questa sfida. Sfruttando 15 armi da spia ispirate alla serie originale di Netflix, i Piloti sotto copertura dovranno eliminare gli avversari per conquistare la vittoria.

“Siamo lieti di poter continuare la nostra collaborazione con Universal Games and Digital Platforms per portareFast & Furious: Spy Racers Il ritorno della SH1FT3Rsu console e PC nel corso dell’anno”, ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games. “Siamo dei grandissimi fan della serie e su come sia riuscita a riproporre con successo l’incredibile eredità della saga cinematografica, portando i suoi fantastici personaggi e la sua azione memorabile a un nuovo pubblico. Speriamo che il gioco possa offrire lo stesso livello di divertimento e azione, sia giocando da soli sia coinvolgendo amici e familiari nelle modalità multiplayer.’’

“Fast & Furious continua a essere un franchise globale molto popolare, tanto da espandersi con nuovi giocattoli e serie animate”, ha dichiarato Jim Molinets, SVP of Production, Universal Games and Digital Platforms. “Con Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R, offriremo un’esperienza autentica che combina intense gare e gadget tecnologici con un’azione ad alta velocità davvero adrenalinica.”

Fast & Furious: Piloti sotto copertura è stata trasmessa per la prima volta su Netflix nel 2019 e ha come produttori esecutivi Vin Diesel, Chris Morgan, Neal H. Moritz, Tim Hedrick e Bret Haaland. La serie segue Tony Toretto e un gruppo di giovani piloti di strada ingaggiati per infiltrarsi in un campionato di corse d’élite, che in realtà serve da copertura a un’organizzazione criminale che intende dominare il mondo. La quarta stagione di Fast & Furious: Piloti sotto copertura, Messico, è ora disponibile in streaming su Netflix, mentre il nuovo capitolo della saga di Fast & Furios, F9, sarà lanciato nel corso dell’estate.

Fast & Furious: Spy Racers Il ritorno della SH1FT3R sarà disponibile da questo novembre per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X (solo in versione digitale in Italia), Xbox One (solo in versione digitale in Italia), Stadia e PC Digital.