MAINGEAR lancia il nuovo notebook Windows

ELEMENT Lite offre agli utenti una libertà creativa senza precedenti sempre e ovunque





Progettato in collaborazione con Intel questo notebook senza compromessi è dotato di un processore Intel Core i7-1165G7 da 2,8 GHz con una frequenza turbo di 4,7 GHz su 4 core/8 thread. La grafica Intel Iris Xe integrata rende possibile tutto come la visualizzazione multimediale, la creazione di contenuti e persino i giochi non troppo esigenti. I notebook ELEMENT Lite possono essere dotati da 16 GB di memoria DDR4 e fino a 2 TB di storage SSD PCI-E Gen4 M.2 NVMe sostituibile dall'utente. MAINGEAR ha ottimizzato ELEMENT Lite per dare il massimo nelle prestazioni e raffreddamento senza sacrificare la durata della batteria. Pesa solo 1,65 kg ed è spesso 14,9 mm, il che lo rende il notebook più sottile mai offerto da MAINGEAR.

ELEMENT Lite offre una serie di porte e opzioni di connettività di fascia alta. Le unità sono dotate di più porte Thunderbolt 4 e USB 3.2, un ingresso per cuffie/microfono e un'uscita HDMI. Bluetooth 5.1 e WiFi 6 assicurano un'esperienza wireless impeccabile, sblocco veloce grazie al supporto di Windows Hello e un sensore Time of Flight. Quattro microfoni catturano la voce dell'utente con un minimo rumore di fondo durante le chiamate, o chiamare l'assistente Amazon Alexa che è integrato. Un vivace display IPS 1080p da 15,6 pollici offre inoltre luminosità adattiva e miglioramento del contrasto che si regola dinamicamente in base all'ambiente.



Specifiche e caratteristiche di MAINGEAR ELEMENT Lite:

Display touchscreen IPS 1920x1080 60Hz da 15,6 "

Spessore/Peso 1,65 kg 14,9 mm

Dimensioni (LxPxA) 355 mm x 230 mm x 14,9 mm

Intel Core i7 1165G7 2,8 GHz

Grafica Intel Iris Xe

Memorie fino a 16 GB di memoria DDR4 e fino a 2 TB di archiviazione SSD NVMe

Tastiera a membrana retroilluminata

Touchpad di precisione Microsoft in vetro

Telaio in lega di alluminio lavorato

Fino a 16 ore di riproduzione video FHD locale a 150 nit

Jack per cuffie / microfono (compatibile con iPhone)

2x porte Thunderbolt 4 / USB-C

2x porte USB 3.2 Gen 3 (tipo A)

Uscita HDMI

Blocco Kensington NanoSavor

WiFi 6 AX201 160MHz

Bluetooth 5.0

Quattro microfoni

Sensore di luce ambientale

Sensore del tempo di volo

LED a infrarossi

Webcam HD

Supporto per Windows Hello

Assistente vocale personale Amazon Alexa

Driver Intel e assistente di supporto

Garanzia Zero Bloatware al 100%

MAINGEAR ELEMENT Lite viene venduto a partire da $ 1,399 USD ed è ora disponibile per l'acquisto su MAINGEAR.com



Per ulteriori informazioni su MAINGEAR ELEMENT Lite, visitare: https://maingear.com/element-lite



Altre News per: maingearlancianuovonotebookwindows