Ferrari GT World Challenge - la realtà incontra la simulazione

Il team Esports Ferrari a supporto dei piloti impegnati nella Esports GT Pro Series del GT World Challenge





l campionato GT World Challenge ha due anime distinte; una reale che si corre sull’asfalto, ed una virtuale che vede protagonisti i medesimi piloti, questa volta a bordo di un simulatore. Nella prossima tappa, che si correrà dal 28 al 30 maggio nel circuito del Paul Ricard in Francia, Ferrari ha deciso di trasformare in allenatori i piloti del team ‘Ferrari Driver Academy Esports Team’ David Tonizza, Giovanni De Salvo e Brendon Leigh, che avranno il compito di seguire Nicklas Nielsen, pilota ufficiale di Competizioni GT che prende parte alla serie per i colori del team ‘Iron Lynx’, nelle gare della Esports GT Pro Series che precederanno quella in pista.





Dopo aver vissuto a Monza la prima delle sei tappe previste dal calendario, il GT World Challenge Europe si configura come un campionato pionieristico ed innovativo, che per la prima volta unisce il mondo reale a quello virtuale in un’unica grande competizione, e che chiederà ai team ufficiali iscritti alla Endurance Cup di gareggiare con l’obiettivo di ottenere il massimo sia al volante delle vetture reali, che dei simulatori. La formula prevede infatti una serie di ‘gare virtuali’ valide per la Esports GT Pro Series, da correre nello stesso fine settimana di quelle reali, che porteranno punti ai team iscritti nelle classi Pro e Silver contribuendo alla loro classifica finale. Due mondi, insomma, mai stati così vicini sino ad oggi.



Per questo motivo Ferrari ha deciso di utilizzare i piloti virtuali del ‘Ferrari Driver Academy Esports Team’, David Tonizza, Giovanni De Salvo e Brendon Leigh, per dare manforte ai colleghi impegnati nel campionato Esports GT Pro Series, già a partire dal circuito di Le Castellet, in Francia, nel week end dal 28 al 30 maggio prossimo.



I tre alfieri del virtuale si trasformeranno in allenatori a supporto di Nicklas Nielsen, pilota ufficiale di Ferrari Competizioni GT impegnato con la 488 GT3 Evo 2020 del team ‘Iron Lynx’, suggerendo le migliori strategie per far bene nella gara che disputerà con il simulatore. Il pilota danese era stato protagonista di un ottimo esordio a Monza, impreziosito dal terzo posto finale nella classe Pro, mentre nella classe Silver Benjamin Hites aveva ottenuto il podio con la Ferrari di Rinaldi Racing.



Saranno quindi i piloti più versatili e completi a giocarsi la vittoria finale del campionato Esports GT Pro Series aumentando la possibilità dei rispettivi team di aggiudicarsi la Endurance Cup del ‘GT World Challenge Europe’. Ad avere più chance di successo saranno quindi i sodalizi che meglio sapranno coniugare reale e virtuale, trionfando in una competizione decisamente innovativa che richiede appunto la massima flessibilità e spirito di adattamento, visto che la distribuzione dei punti per la vittoria finale arriverà dalle performance ottenute nelle due serie.



Le gare virtuali della Esports GT Pro Series si svolgeranno sul gioco ‘Assetto Corsa Competizione’, titolo che i piloti del team Esports Ferrari conoscono bene. Saranno ancora cinque, inclusa quella francese, le tappe da disputare nel campionato.



“È davvero stimolante – ha dichiarato David Tonizza, pilota ‘Ferrari Driver Academy Esports Team’ – poter trasmettere le mie capacità e la conoscenza maturata nel mondo ‘virtuale’. Sono davvero felice di essere stato invitato ad allenare alcuni dei miei colleghi Ferrari sulle modalità di guida e strategia dell’Esports. Determinazione, abilità e competitività sono del resto comuni nelle due discipline”.

