IVA : l'imposta sul valore aggiunto

IVA è l'acronimo di Imposta sul Valore Aggiunto. Si tratta di un'imposta indiretta, introdotta in Italia nel 1972, per la prima volta, e tuttora presente nel sistema tributario dello stato. L'IVA costituisce una delle principali entrate patrimoniali nel bilancio statale, considerando che il gettito ammontava a 102 miliardi di euro nel 2009. Questa imposta vige nei paesi dell'Unione Europea, ma ogni Stato membro definisce le relative aliquote e condizioni.

Cos'è l'IVA

L'IVA viene qualificata come un'imposta indiretta, in quanto gravante sui consumi, che manifestano indirettamente la capacità contributiva del soggetto. Tale tributo riguarda la cessione di beni e servizi effettuata da determinati soggetti passivi, vale a dire imprenditori, professionisti abituali e artisti, all'interno del territorio dello Stato. L'imposta assume rilevanza di entrata fiscale nel momento in cui il bene viene acquistato a titolo definitivo, ovverosia dal consumatore finale. Il venditore riscuote l'IVA dai consumatori e si occupa di versarla allo Stato.

Presupposti dell'IVA

Affinché nasca la fattispecie impositiva, devono necessariamente ricorrere tre presupposti :

oggettivo, perché l'oggetto della prestazione deve consistere in una prestazione di servizi o in una cessione di beni ;

soggettivo, considerando che le operazioni summenzionate devono essere compiute da un soggetto passivo che esercita impresa, arti o professioni ;

territoriale, poiché la categoria di operazioni cui si fa riferimento devono essere compiute all'interno del territorio dello Stato.

Come si applica l'IVA

L'IVA è un'imposta che si applica con obbligo di rivalsa, poiché il venditore o prestatore di servizi ha l'obbligo di addebitarla al compratore e di versarla successivamente allo Stato, secondo un calcolo ben preciso. All'IVA a debito va infatti sottratta l'IVA a credito.

Grazie al sistema della detrazione, il venditore dovrà versare all'erario esclusivamente la differenza tra l'IVA sugli acquisti e l'IVA sulle vendite, assoggettando all'imposta soltanto il valore aggiunto del bene.

L'unico soggetto passivo su cui grava l'IVA è il consumatore finale, che non può detrarla.

Come calcolare l'IVA

Per calcolare l'IVA è necessario conoscere la tipologia di aliquota da applicare. L'aliquota ordinaria ammonta al 22 % dal 2013, mentre le aliquote ridotte rispettivamente al 4 % e al 10 %. Calcolare l'IVA in relazione ad un importo IVA esclusa richiede i seguenti passaggi: dividere per 100 il prezzo IVA esclusa, moltiplicarlo per l'aliquota e sommare l'importo ottenuto al valore iniziale. Per semplificare i passaggi, è possibile adoperare un calcolatore gratuito per il calcolo iva.

