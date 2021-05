Mega Man the Wily Wars disponibile per il preordine per Mega Drive

Mega Man - The Wily Wars torna in una fantastica Collector's Edition!





Strictly Limited Games è lieta di presentare la nuova versione del RetroBit Publishing. I fan dei giochi retrò impazziranno per questa nuova collezione di Mega Man: The Wily Wars che combina tre fantastici titoli con cui giocare: Mega Man, Mega Man 2 e Mega Man 3 per Sega Mega Drive. L'edizione da collezione contenente alcuni articoli molto speciali e accuratamente selezionati saranno disponibili per il preordine per un mese, da oggi 21 magio fino al 21 giugno presso lo Strictly Limited Games Partner Store.

Affronta il dottor Wily ei suoi robot in una collezione rimasterizzata definitiva di Mega Man!La raccolta rimasterizzata Mega Man: The Wily Wars racconta la storia del malvagio Dr. Wily che ha viaggiato indietro nel tempo per cambiare il passato e impedire a Mega Man di sconfiggerlo.

Con i primi tre titoli della serie, i giocatori possono godere di un'eccezionale esperienza retrò. Preparati per l'iconica battaglia per fermare una volta per tutte il dottor Wily ei suoi Robot Masters! E per coloro che cercano una vera sfida, completa tutti e tre i titoli in un unico file di salvataggio per entrare nella Wily Tower per farti strada attraverso alcuni fantastici livelli bonus! Grafica classica a 16 bit e Colonna sonora impressionante.

Edizione da collezione presso Strictly Limited Games Partner Store

Cartuccia Blue Bomber per Genesis/Mega Drive

Porta cartucce a doppia faccia

Manuale di istruzioni a colori

Certificato di autenticità

Schede lenticolari intercambiabili per visualizzare il tuo Robot Master preferito

Libro di adesivi

Poster bifacciale

Carte da collezione con le statistiche dei Maestri Robot presenti

Altre News per: megawilywarsdisponibilepreordinemegadrive