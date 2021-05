Calcolatrice : un regalo utile e gadget pubblicitario

Sempre a portata di mano in ufficio o a casa, la calcolatrice è uno strumento tutt'oggi utilissimo e un modo efficace per collocare i messaggi pubblicitari destinati ai tuoi clienti, fornitori o collaboratori.

Le calcolatrici sono indispensabili nella vita quotidiana di molte persone. Questo le rende uno strumento di comunicazione efficace se, per esempio, contrassegnata con il logo della tua attività, la calcolatrice sarà data ai tuoi rappresentanti di vendita. Durante le trattative con i clienti darà infatti alla tua attività un'immagine professionale.

Inoltre, ben posizionata su una scrivania, questo oggetto economico trasmetterà quotidianamente un'immagine eccellente della tua azienda. La calcolatrice con il tuo logo è anche il regalo aziendale o commerciale perfetto per ogni occasione.



Se stai cercando gadget innovativi per la soddisfazione dei tuoi dipendenti o perchè che tu voglia fare un regalo utile ai tuoi clienti allora le calcolatrici personalizzate come quelle realizzate da Publygraph soddisferanno a pieno le tue esigenze.



come Gadget? Prima di tutto, la calcolatrice è un oggetto molto utile e quelle personalizzate sono molto adatte come regali aziendali per farsi pubblicità. Possono infatti essere utili a studenti a scuola, in casa per tenere sotto controllo le spese domestiche e al lavoro. Sia in ufficio che a casa risultano un mezzo di comunicazione efficace.

Perchè scegliere delle calcolatrici personalizzate

Dal punto di vista delmarketing è un oggetto che facilita la pubblicità della tua attività soprattutto perché viene utilizzata negli uffici ed è facile da personalizzare in base alle proprie esigenze. Devi solo aggiungere il tuo logo. Inoltre, hai un ampio spazio a tua disposizione per aggiungere altre informazioni utili. Il tuo tocco di creatività sarà decisivo. Riflette anche un'immagine seria della tua attività. Si tratta quindi di uno speciale strumento pubblicitario.



Non pensare che nell'era digitale la calcolatrice sia diventata una cosa obsoleta, anzi! Questo strumento, diventato indispensabile nelle lezioni di matematica, merita anche una scelta oculata. Modelli di base, calcolatrici scientifiche o anche calcolatrici grafiche, bisogna anche saper scegliere.



Come scegliere una calcolatrice in base al livello di studi?



Questa domanda è sorta almeno una volta per ogni genitore. Perché l'insegnante consiglia questo tipo di calcolatrice o anche questa calcolatrice e non un'altra? Che i figli siano a scuola, all'università, alle superiori, ovviamente non avrà bisogno delle stesse caratteristiche. Dalla calcolatrice più semplice a quella più sofisticata.



Scuole elementari e medie: calcolare rime con semplicità!



Non c'è bisogno di acquistare una sofisticata calcolatrice dalla scuola elementare. All'inizio si tratterà principalmente di familiarizzare il bambino con questo strumento che dovrà maneggiare sempre di più negli anni a venire. La calcolatrice deve quindi rimanere molto semplice ed essere limitata a poche funzioni di base. Oltre alle quattro operazioni classiche, addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, assicurati che la calcolatrice di tuo figlio sia dotata solo di poche altre proprietà di calcolo utili anche alle scuole medie.



Scuole superiori e università: si fa sul serio.

Già dalle scuole superiori iniziamo a studiare funzioni più complesse e la calcolatrice gioca un ruolo sempre più importante nelle operazioni di calcolo. La scelta della calcolatrice che accompagnerà tuo figlio dal 1° anno di superiori è importante perché questo strumento deve essere padroneggiato in modo rapido ed efficace.



La calcolatrice adatta non è più quella scientifica di una volta, ma ti verrà richiesta una cosiddetta calcolatrice grafica. Che differenza? La calcolatrice grafica è molto più avanzata rispetto alle precedenti. Dispone di un ampio schermo in grado di visualizzare fino a 10 righe, ed è soprattutto in grado di visualizzare la grafica.



Queste calcolatrici con maggiore memoria consentono la registrazione dei dati, l'installazione dell'applicazione e il collegamento con un PC. Alcuni modelli si accontentano del bianco e nero, mentre altri ora offrono uno schermo a colori. Questo tipo di calcolatrice è essenziale per gli studenti delle scuole superiori. Consente calcoli con matrici, disequazioni, geometria o anche numeri complessi. La sua scelta è essenziale per il diploma di maturità e l'università.

Altre News per: calcolatriceregaloutilegadgetpubblicitario