YU-GI-OH! DUEL LINKS: KC GRAND TOURNAMENT 2021, TUTTI I DETTAGLI

WINDSOR, UK – 20 Maggio 2021 – Konami Digital Entertainment, B.V. (KONAMI) annuncia oggi i dettagli del KC Grand Tournament 2021 (KC GT 2021), seconda edizione del torneo online PvP dedicato al gioco di successo per mobile e PC Yu-Gi-Oh! Duel Links. A partire dal 31 maggio Duellanti da tutto il mondo si sfideranno per conquistare il trofeo Mago Nero (Extra Secret Rare). A partire da oggi, i Duellanti possono avvantaggiarsi nella compezione grazie alla Campagna Celebratica Yu-Gi-Oh! Duel Links KC Grand Tournament 2021. Fin da ora, effettuando il login i Duellanti potranno otterranno la nuova carta ultra rara Drago Stella Cadente (rarità Foil leggendaria) di Yusei Fudo di Yu-Gi-Oh! 5D e la sua Skill Strada della Stella Cadente. Inoltre, i Duellanti riceveranno 1.000 Gemme, fino a otto SR e UR Ticket e uno Skill Ticket da scambiare con una Skill personaggio. KC Grand Tournament 2021:

Torneo Preliminare 1o Stage: 31 Maggio – 14 Giugno, 2021

I Duellanti mireranno a completare lo Stage raggiungendo il livello massimo tramite duelli PvP.



Torneo Preliminare Qualificazioni: 11 Giugno – 14 Giugno, 2021

I Duellanti che hanno superato la prima fase duellerano per guadagnare DP. I primi 128 in classifica saranno invitati al Torneo Principale.



Torneo Principale - 1o Stage: 17 Luglio 2021

Torneo Principale Finale: 28 Agosto 2021

I migliori 128 Duellanti al termine delle Qualificazione del Torneo Preliminare si scontreranno con i vincitori delle precedenti stagioni della KC Cup: KC Cup Settembre 2019, KC Cup Novembre 2019, KC Cup Febbraio 2020, KC Cup Aprile 2020, KC Cup Settembre 2020, KC Cup Novembre 2020, KC Cup Febraio 2021 e KC Cup Aprile 2021.



Il vincitiore e il secondo e terzo classificato del KC GT 2021 riceveranno il trofeo Mago Nero (Extra Secret Rare). Altre ricompense in-app saranno distribuite separatamente.



Basato su Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! Duel Links porta in vita il popolare gioco su dispositivi mobile e PC. I Duellanti possono rivivere tutte le emozioni dei duelli di Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo e altri celebri personaggi del franchise Yu-Gi-Oh! in un videogioco ricco di azione basato su duelli competitivi con le carte.



“Yu-Gi-Oh!” è un celebre manga creato da Kazuki Takahashi e serializzato nella testata “WEEKLY SHONEN JUMP” della SHUEISHA Inc. a partire dal 1996 ed è ora alla sua settima edizione della serie animata "Yu-Gi-Oh!" (attualmente in onda sui canali affiliati a Tokyo TV). KONAMI ha pubblicato il primo gioco su console nel 1998 e la serie, che include il gioco di carte collezionabili, continua a essere apprezzata da milioni di fan in tutto il mondo. KONAMI continua a sviluppare e distribuire una vasta gamma di contenuti Yu-Gi-Oh! per offrire il divertimento e l'eccitazione della serie ai Duellanti di tutto il mondo.



Yu-Gi-Oh! Duel Links è disponibile gratuitamente su App Store per iPad, iPhone e iPod touch, su Google Play per dispositivi Android e per PC via Steam.