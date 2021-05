FORECLOSED Release Date Confermata

FORECLOSED è un'avventura d'azione basata sulla narrazione ambientata in un mondo Cyberpunk pieno di azione, suspense e potenziamenti sperimentali. Segui la storia di Evan Kapnos che è stato privato della sua identità, lavoro, dei suoi impianti cerebrali e del suo accesso alla città.



Caratteristiche principali



Storia originale - Segui la storia di Evan Kapnos, la sua identità recentemente preclusa, spogliata del suo lavoro, impianti cerebrali e accesso alla Blockchain della città. Ora deve fuggire dalla città prima che la sua identità e gli impianti vengano venduti all'asta ... Aggiornamenti firmware : scopri e sblocca le abilità dell'impianto cerebrale con un sistema di abilità simile a un gioco di ruolo. Slick Cyberpunk Action - FORECLOSED è un'avventura d'azione basata sulla narrazione ambientata in un mondo Cyberpunk pieno di azione, suspense e potenziamenti sperimentali. Combattimento hi-tech : modifica la tua pistola simbiotica con un assortimento di personalizzazioni tra cui la modalità "Mitragliatrice" e colpi esplosivi. Fumetti interattivi : tutto, dal gameplay ai filmati, viene vissuto all'interno della cornice stilistica di un romanzo grafico per farti sentire davvero un eroe dei fumetti.