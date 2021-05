PEPPA PIG IL VIDEOGIOCO ARRIVA PER CONSOLE QUEST’AUTUNNO

Preparati ad accompagnare Peppa Pig nella sua nuova ed emozionante avventura, poiché Outright Games, il celebre editore globale di prodotti d’intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con Hasbro, ha annunciato oggiLa mia amica Peppa Pig. Basato sulla serie animata per bambini in età prescolare più vista a livello globale e trasmessa da eOne, lo studio d’intrattenimento globale di Hasbro, il nuovo gioco diPeppa Pig sarà disponibile da quest’autunno per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox (solo in versione digitale in Italia) e PC.

Vestendo i panni di un nuovo personaggio di Peppa Pig, i giocatori potranno personalizzare il proprio avatar per giocare in compagnia di Peppa, visitando tutti i luoghi più celebri della serie, tra cui la spiaggia, le gelide montagne innevate, la casa di Peppa e persino Potato City.

Vivi un’avventura davvero unica e interagisci con i personaggi del mondo di Peppa. Gioca con George e Mamma Pig nella casa di Peppa, aiuta Papà Pig a ritrovare i suoi occhiali, o salta insieme nelle pozzanghere di fango, qualunque cosa accadrà nella storia dipende solo da te.

Peppa Pig è molto popolare in tutto il mondo e Outright Games è lieto di annunciare che il suo nuovo gioco includerà un doppiaggio completo in inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, portoghese brasiliano, olandese, russo, polacco, svedese, norvegese, danese e finlandese.





