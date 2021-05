POCO M3 Pro 5G - More Speed. More Everything

POCO ha lanciato oggi il nuovo smartphonePOCO M3 Pro 5G, a livello globale. Equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 700 5G*, POCO M3 Pro 5G offre un'esperienza di intrattenimento con supporto Dual SIM 5G e un display super fluido a 90Hz, il tutto offrendo un'efficienza energetica ottimale che garantisce una lunga durata della batteria.





“Siamo molto lieti di annunciare che dal 6 maggio 2021, POCO ha raggiunto un totale di oltre 17 milioni di spedizioni dal suo primo lancio nel 2018 con POCO F1. Solo per POCO M3, presentato lo scorso novembre, le spedizioni globali complessive hanno superato le 3 milioni di unità. Non solo abbiamo raggiunto un’enorme crescita in termini di spedizioni, ma anche la nostra fan-base è cresciuta rapidamente. Ora abbiamo persino un'app per la community di POCO dove i fan possono condividere i loro feedback, utili poi per lo sviluppo dei nostri prodotti”, ha dichiaratoKevin Qiu, Head of POCO Global.

POCO M3 Pro 5G sarà ufficialmente disponibile a partire dal20 maggio su po.co al prezzo di 199,90€per la configurazione da 4GB+64GB e al prezzo di 229,90€ per la versione da 6GB+128GB.

Fino al 26 maggio, POCO M3 Pro 5G sarà in vendita alprezzo early bird di 159,90€ per la versione da 4GB+64GB e di 199,90€ per la versione da 6GB+128GB.

