SnowRunner disponibile per Nintendo Switch

Insieme al gioco arriva anche l’espansione New Frontiers





SnowRunner, l'esperienza di guida fuoristrada definitiva di Sabre Interactive e Focus Home Interactive, festeggia il primo anno in grande stile! Oltre che per PlayStation 4, Xbox One e Epic Games Store,SnowRunner è da oggi disponibile anche per Nintendo Switch. Questo videogioco continua a espandersi grazie al lancio della Stagione 4: New Frontiers e l'annuncio del Season Pass Anno 2. Festeggia un altro anno di nuovi di contenuti con il nuovo trailer rilasciato oggi e preparati a conquistare la natura selvaggia!





Tieni le mani sul volante, sarà un lungo viaggio!

New Frontiers ti porta nell'Oblast dell'Amur, in Russia, e include 12 chilometri quadrati di aspra landa selvaggia. Con l'uscita di New Frontiers la dimensione totale di SnowRunner è stata raddoppiata dalla prima fase del Season Pass, tutti i contenuti rilasciati finora sono ora disponibili su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Più di 2 milioni di giocatori hanno giocato sSnowRunner e sono stati scaricati oltre 30 milioni di mod, anche per Xbox One e PlayStation 4 grazie ai mod per console. Il Season Pass Anno 2 è dietro l'angolo e porterà 4 nuove stagioni di contenuti con nuove mappe, nuovi veicoli e nuove attività insieme a tantissimi contenuti gratuiti per tutti i giocatori!

Season 4: New Frontiers è disponibile da oggi gratuitamente per i possessori del Season Pass. SnowRunner è disponibile ora per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. La versione Premium Edition del gioco include sia il gioco base che il Season Pass. Il Season Pass Year 2 è disponibile per l’acquisto, per maggiori informazioni si prega di visitare lo store ufficiale.

