Guilty Gear -Strive- Story Mode trailer

InGuilty Gear -Strive- la Modalità Storia si focalizzerà sulla conclusione delle vicende di Badguy e del suo tentativo di risolvere le cose con Asuka R. Kreutz, la persona dietro la creazione dei Gears. In questa modalità, la storia sarà vissuta come un film, senza alcun combattimento in cui sono coinvolti i giocatori.

Il trailer offre uno sguardo alla trama e include i nuovi arrivati come Giovanna o Nagoriyuki e i personaggi di ritorno, come Sol Badguy o Jack-O’ Valentine:

Guilty Gear -Strive- sarà disponibile dall’11 giugno 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Chi ha prenotato la Deluxe o la Ultimate Edition avrà l’Early Access al gioco dall’8 giugno.

