17 maggio H.E.R. per la Giornata contro l'omofobia presenta Voglio essere felice

Home » Social News » 17 maggio H.E.R. per la Giornata contro l'omofobia presenta Voglio essere felice

In concomitanza alla Giornata internazionale contro l'omofobia del 17 maggio, H.E.R., vincitrice del Premio Voci per la Libertà - Una canzone per Amnesty e Musicultura 2020, canta il suo inno alla vita con il brano "Voglio essere felice", atteso nuovo singolo dopo il successo de "Il mondo non cambia mai".

Ci spiega H.E.R.: "A tutt'oggi non esiste in Italia una legge efficace per contrastare e punire (eventualmente) i reati di omotransfobia. Mi riferisco al fatto che sia necessaria, mai come adesso, una legge che includa, finalmente, l'aggravante dell'offesa per motivi fondati sull'identità di genere e orientamento sessuale. Chiunque contrasti il diritto all'uguaglianza va punito".

H.E.R. partecipò già nel 2001 a Musicultura (all'epoca Premio Recanati) quando era ancora un ragazzo; è tornata l'anno scorso "da H.E.R." e ha vinto.

La serie realme 14 sarà lanciata ufficialmente il 6 maggio

Il realme 14 5G debutta con Snapdragon 6 Gen 4 e una batteria da 6000mAh, leader nella categoria per prestazioni e autonomia, stabilendo nuovi standard di durata e resistenza nel suo segmento.

Meteo, anticiclone africano e prima ondata di calore: sole e caldo intenso sul ponte del 1° maggio

L’anticiclone africano si espande sull’Italia portando sole e bel tempo su tutto il territorio in occasione del ponte del 1° maggio.

Concerto 1 maggio 2025 a Roma: il cast completo con Achille Lauro, Giorgia e tanti altri

Il cast del concerto dell'1 maggio 2025, che si terrà come di consueto in piazza San Giovanni in Laterano a Roma per celebrare la Festa dei Lavoratori, è stato finalmente annunciato.