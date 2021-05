Uomini e Donne rivelazione sull’ex dama Maria Tona ... solo per farsi pubblicità!

Nuove rivelazioni arrivano dietro le quinte di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Intervistato da Fralof per PiùDonna, un ex gentiluomo ha anche rivelato di essere stato "messo in pausa dalla redazione" e fatto infuocate rivelazioni su un'ex signora del parterre del Trono.

“Alcune delle dichiarazioni che ho letto di recente mi hanno infastidito - ha detto l'ex signore - In particolare l'intervista a Maria che ha detto tutte le bugie. Mi sono sentito interrogato perché ha detto che non c'era un vero uomo nel letto degli Uomini. Sono uno di quelli che sono usciti con lei... Tranne che non è vero che tutti gli Uomini sono falsi. Ognuno ha le proprie ragioni. Sono andato davvero a vedere se si potesse creare qualcosa di carino in quel contesto. All'inizio ho avuto un discreto successo con le Donne.... Mi diceva sempre cosa dire e cosa non dire se fossimo in studio cosa fare e cosa non fare. Le ho detto che mi piaceva molto, ma ha pensato solo a come guardare e cosa farmi dire ”, ha detto ancora Alessandro Pitti Inticu.

Il 39enne non compare da tempo nello studio ed è stato lui a spiegarne il motivo. La redazione lo ha 'messo in pausa' e il suo ritorno è previsto dopo l'estate. "Non me ne sono andato. La redazione mi ha chiamato e ha detto che mi stavano mettendo in pausa. Dovresti tornare a settembre finché non trovi l'amore quest'estate. Se è così, non tornerò su Uomini e Donne. Sono una persona seria e se succedesse qualcosa lo direi ”.

Secondo il signore, l'ex signora María Tona, con la quale aveva iniziato a frequentarsi, ha fatto tutto il possibile per mettersi in mostra e creare dinamiche in studio solo per pubblicizzare. “È stata lei a suggerirmi l'intervento al naso. Una volta che siamo usciti a pranzo, ha insistito perché mi fissasse un appuntamento con il chirurgo. Si lamenta degli Uomini ma la verità è che è lei quella falsa... Quando l'ho baciata, María si è messa in contatto con María Catapano per dirle che doveva attaccarmi in modo da creare più pubblico nel programma. Ne può raccontare anche María con cui ho un bellissimo rapporto e con cui mi piace molto, infatti, se fosse rimasta qualcosa di sicuro, sarebbe nata tra noi ”.

