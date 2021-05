Lorella Boccia : mi ispiro a Ellen De Generes

parla della regia di “”, late show esclusivamente femminile italiano di cui è conduttrice, e racconta le fasi del progetto, dalla gravidanza alla messa in onda.

L'idea del Venus Club è nata qualche mese fa. Abbiamo iniziato a pensarci a febbraio e poi abbiamo iniziato a lavorarci a novembre. In realtà, tutto è iniziato dopo la mia esperienza ad Amici quando si è deciso, insieme alla rete, creare un progetto per l'Italia1. Sto cercando di fare un'evoluzione soprattutto in ambito professionale. In Rivelo, ad esempio, era molto più consolidato. Quello che sta succedendo con Venus è un'altra cosa.

Mi rendo conto che è impossibile confrontarmi con i programmi americani, ma tra le quali mi piacciono di più è Ellen De Generes. Sono pazza di lei, la sposerei. Al di là delle polemiche sorte dietro le quinte del suo spettacolo, di cui non mi occupo perché non possiamo saperlo quello che è successo veramente. Mi piace l'idea della leggerezza in televisione, il fatto che io possa portarla nel mio programma. Non troppo preciso o troppo rispettabile. Sfido chiunque a trovare una donna che non sia pazza. Facciamolo vedere.

Sono una persona autocritica, che si autodistrugge per una sciocchezza. Mi chiedo costantemente se quello che sto facendo è corretto o se posso migliorare. Ma non ho mai smesso di crederci. Amo così tanto quello che faccio che non permetto a nessuno di intralciarmi. Per quanto insicura sia, non permetto a nessuno di disturbarmi se penso che sto seguendo la strada giusta. Spero che si continui su questa strada. In questo momento lo fa Mediaset e lo fa Maria De Filippi. Sarebbe bello se si realizzasse. Perché perdere l'occasione di scoprire volti nuovi? Mi sembra giusto fare spazio ai giovani.

