Israele bombarda 150 obiettivi Hamas : Non ci sono truppe a Gaza

Il bilancio delle vittime del bombardamento israeliano della Striscia di Gaza è salito a 115, di cui 27 minori e 11 donne, secondo il bilancio del ministero della Salute, citato dal quotidiano israeliano Haaretz.

Più di 160 combattenti hanno bombardato 150 obiettivi di Hamas nel nord di Gaza durante la notte, ha detto l'esercito israeliano, aggiungendo che gli attacchi notturni stavano prendendo di mira le infrastrutture sotterranee del movimento di resistenza islamica. Il portavoce dell'esercito israeliano Jonathan Conricus ha detto, contrariamente a quanto inizialmente riportato, che "attualmente non ci sono truppe di terra all'interno della Striscia di Gaza": "Le truppe dell'aviazione e di terra stanno effettuando attacchi mirati contro obiettivi nella Striscia di Gaza. Fringe", ha aggiunto Conricus, citando "un problema di comunicazione interna".

Ogni sito di notizie nel mondo, dal New York Times al Guardian, aveva annunciato l'inizio delle operazioni di terra israeliane a Gaza. Tre razzi lanciati dal Libano meridionale nel Mar Mediterraneo al largo della costa della Galilea. Lo dice l'esercito israeliano. Le sirene di allarme non suonavano, secondo il protocollo, perché erano dirette verso zone disabitate. Sembra che i razzi siano stati lanciati da un gruppo palestinese e non da Hezbollah. L'attacco rischia di aprire un nuovo fronte nell'escalation dei combattimenti tra Israele e Hamas a Gaza, dove nel frattempo sono stati recuperati i corpi di una famiglia (donna incinta, padre e 4 figli) colpiti dai raid israeliani.

Israele colpisce la Siria: 13 morti nei raid contro basi militari e miliziani armati

Israele ha inviato un chiaro "avvertimento" alla Siria, sottolineando che non tollererà la presenza di "forze ostili" ai suoi confini che possano minacciare la sua sicurezza.

Israele colpisce Beirut: tre morti e sette feriti

Nelle prime ore del 1° aprile 2025, l'aviazione israeliana ha effettuato un raid nel quartiere Sfeir, nella periferia sud di Beirut, colpendo un edificio residenziale vicino alla moschea Imam al-Qazem.

Israele intensifica le operazioni militari in Siria e ordina nuove evacuazioni a Gaza

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato di aver colpito due basi militari nella Siria centrale: Tadmur (Palmira) e T4, una base aerea situata circa 50 chilometri a ovest di Palmira.