GeForce NOW: Biomutant e altri 15 giochi in arrivo

GeForce NOW è sempre in continua evoluzione e anche questo giovedì all’insegna di #GFN porta con sé dei nuovi giochi entusiasmanti., il tanto atteso gioco d’azione post-apocalittico di Kung-fu di Experiment 101 e THQ Nordic, è in arrivo su GeForce NOW – il lancio per PC (Steam) è previsto per il 25 maggio.

Le notizie non finiscono qui per. Sin dalla sua nascita, GeForce NOW permette ai giocatori di vivere le loro avventure ovunque, attraverso qualsiasi dispositivo supportato e anche su un Chromebook, Mac o dispositivo mobile.









Infine, ma di certo non di minore importanza, non sarebbe un giovedì all’insegna di #GFN senza l’arrivo di altri fantastici titoli. Di seguito la lista completa dei giochi in arrivo per i membri questa settimana:

Di ritorno su GeForce NOW:

The Wonderful 101: Remastered ( Steam )

Questo giovedì GFN si evolve con Biomutant che arriva su GeForce NOW il 25 maggio

https://blogs.nvidia.com/blog/ 2021/05/13/geforce-now- thursday-may-13/

Altre News per: geforcebiomutantaltrigiochiarrivo