ZTE Axon 30 Ultra Lancio Globale

Dopo il lancio nel mercato Cinese lo scorso 15 aprile, lo ZTE Axon 30 Ultra è da oggi disponibile anche oltreoceano. Grazie alle tre fotocamere principali ultra avanzate da 64MP e quella con zoom a periscopio da 8MP, lo ZTE Axon 30 Ultra ha cambiato i confini della fotografia mobile. Per questa ammiraglia, il prezzo parte da 749 Euro/ 749 USD/ 649 GBP. Sarà disponibile per il pre-ordine sul sito ufficiale dal 27 maggio, mentre la data di apertura delle vendite sarà il 4 giugno. Durante i preordini, acquistando il nuovo ZTE Axon 30 Ultra, gli utenti possono ottenere un paio di auricolari Livebuds TWS in omaggio.





Tripla fotocamera principale con obiettivo Quad Array

In quanto fiore all'occhiello di quest'anno per la fotografia di ZTE, l’Axon 30 Ultra ha le principali camere Trinity da 64MP accoppiate con un periscopio 60X. Il modulo dell'obiettivo copre lunghezze focali equivalenti 13mm-123mm, permettendo di scattare foto a fuoco completo con un solo click di tiro lungo, tiro medio e tiro ravvicinato.

Lo ZTE Axon 30 Ultra ha tre fotocamere, ognuna con una propria funzione. La prima è la fotocamera principale per i ritratti che vanta una lunghezza focale equivalente a 35 mm e un'apertura f/1.9, adatta per scattare foto ritratto in super alta definizione da 64MP. Il secondo obiettivo grandangolare principale è un Sony IMX686 che supporta la stabilizzazione OIS. Con un'apertura di f/1.6, può catturare le immagini vivide anche in ambienti con poca luce. La terza fotocamera è l'obiettivo ultra grandangolare con una capacità di 120° che beneficia dell’alta risoluzione di 64MP per dettagli più chiari e ricchi. L'aggiunta di una fotocamera a bassa distorsione e la messa a punto della fotografia computazionale permette di ottenere foto super grandangolari di alta qualità, dicendo addio alla distorsione dei bordi sia che si tratti di fotografare un grande edificio o una foto di gruppo.

L'Axon 30 Ultra è dotato di stabilizzazione dell'immagine quando si utilizza la fotocamera principale e l'obiettivo periscopio, e supporta anche OIS (Optical Image Stabilization) per riprese stabili "on-the-go" sia che ci si trovi in scene di movimento accidentate o in scenari traballanti. Inoltre supporta la registrazione video HDR10 fino a 8K@30fps. Con la sua stabilizzazione dell'immagine gli utenti possono girare video fluidi e eccezionali.

Multi-Camera scatta simultaneamente, filma in modo creativo

La multi-camera può scattare simultaneamente tre fotogrammi e ottenere diverse lunghezze focali di ripresa foto/video con un solo clic. I modelli incorporati per le riprese possono anche guidare il movimento della fotocamera, le transizioni, ecc, rendendo facile per tutti creare film straordinari. Allo stesso tempo, con la ripresa video 8K ad altissima definizione, diversi filtri per filmati, effetti visivi speciali e altre caratteristiche incluse, lo ZTE Axon 30 Ultra soddisfa le aspettative degli appassionati di fotografia.

Oltre ai normali filtri integrati, lo ZTE Axon 30 Ultra supporta anche filtri personalizzati con l'aggiunta di filtri 3D Lut, che offrono un divertimento senza limiti per personalizzare i vostri filtri preferiti per le riprese. C'è anche la modalità ritratto a lunga esposizione, la modalità Super moon, e lo scambio di colori.

Design ultracompatto, prestazioni potenti

Leggero come 188g e sottile come 8mm, lo ZTE Axon 30 Ultra ha un design ultracompatto. Con il doppio corpo curvo, adotta un processo di incisione AG ecologico con 15 processi elaborati per perseguire una sensazione tattile vicina alla "vera seta" con una formula personalizzata di "levigatura" e "incisione". Questo dà una sensazione di grana liscia e un buon effetto lucido che è più resistente ai graffi, all'usura, antiriflesso e a prova di impronte digitali.

Dotato di un display curvo AMOLED da 6,67 pollici che ha una frequenza di aggiornamento elevata di 144Hz e una frequenza di campionamento touch di 300Hz, che supporta il 100% della gamma di colori DCI P3 e la profondità di colore a 10 bit, lo ZTE Axon 30 Ultra ha un display impressionante per guardare film e giocare.

Come smartphone di punta di ZTE 2021, lo ZTE Axon 30 Ultra è potenziato dall'avanzato chipset Qualcomm® Snapdragon™ 888, con processo a 5nm e viene fornito con una migliore combinazione di memoria LPDDR5 e UFS 3.1 ad alta velocità. L'aggiunta dell'adattatore di ricarica super veloce da 65W riduce anche il tempo di ricarica. Abbinato al sistema aggiornato MyOS11, basato su Android 11, lo ZTE Axon 30 Ultra porta agli utenti un'esperienza più fluida.





Prezzi e disponibilità

Lo ZTE Axon 30 Ultra è pronto per il pre-ordine dal 27 maggio sul sito ufficiale. Per i più mattinieri che effettuano il pre-ordine, è possibile ottenere gratuitamente gli auricolari ZTE TWS.

La vendita libera inizia il 4 giugno:

· 8GB+128GB: 749 USD/ 749 Euro/ 649 GBP

· 12GB+256GB: 849 USD/ 849 Euro/ 739 GBP





ZTE Axon 30 Ultra Full Specs

Net Network Frequency Segments 5G: n1/n3/n28/n41/n78; FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28; TDD: B34/38/39/40/41; UMTS: B1/2/4/5/8; GSM: B2/3/5/8; 4×4MIMO LTE: B41/1/3 Core Chip Platform Qualcomm® Snapdragon™ 888 mobile platform Memory Storage 8GB RAM + 128GB ROM 12GB RAM +256GB ROM Operating System MyOS11 (based on Android 11) Display 6.67 inches, FHD+ (2400×1080) 20:9 144Hz , AMOLED flexible curved screen Cameras Rear: 64MP Wide Angle Lens (Sony IMX686/OIS/F1.6) 64MP Ultra Wide-Angle Lens (Samsung GW3/120° Wide/ Ultra-Low Distortion/F2.2) 64MP Portrait Lens (Samsung GW3/F1.9) 8MP Periscope Telephoto Lens (OIS/5x Optical Zoom/60x Hybrid Zoom), Laser focus sensor Front: 16MP Selfie Camera Electric Pool 4600mAh (typical value), 65W fast charge, mobile phone supports Qualcomm® Quick Charge™ 4+ fast charge protocol







Access Port USB Type-C 3.1 (GEN1) SIM Card Slots X2 Nano Sim Size 161.53×72.96×8.0mm , 188g Colors Black Other Features Ultra-thin optical fingerprint under the screen; Face recognition; Dual Speaker, dual smartPA, DTS: X® Ultra, Hi-Fi; 3mic, linear motor, NFC; GPS/A-GPS/Beidou/Galileo/Gronas; Bluetooth 5.2 , 802.11a/b/g/n/ac/ax (wifi 6E); Acceleration of gravity, light/proximity, geomagnetism, gyroscope, Hall sensor

