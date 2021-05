Knockout City Block Party

Knockout City, il titolo di Velan Studios dedicato agli appassionati di dodgeball, lancerà un Block Party in-game il 21 maggio: si tratta di un evento gratuito in stile festival che prevede 10 giorni consecutivi di contenuti ininterrotti“party-till-you- drop” dal 21 maggio alle 14:00 al 30 maggio alle 14:00.

EA e Velan danno il benvenuto a tutti i dodgebrawlers, indipendentemente dalla piattaforma che utilizzano, per fare squadra e combattere per il dominio a Knockout City: senza alcun costo e per 10 giorni a partire dal lancio!

Per offrire ai giocatori uno sguardo completo sugli eventi del Block Party, EA e Velan Studios hanno pubblicato oggi un blog che mette in luce tutti i nuovi contenuti: come le ricompense che si possono guadagnare, gli eventi a tempo limitato, le opzioni di personalizzazione e altro ancora. La stagione 1 di Knockout City inizierà inoltre il 25 maggio, solo quattro giorni dopo il lancio, e sfiderà le crew a esplorare luoghi nuovi di zecca, spuntare i contratti delle crew della stagione, lottare per nuove playlist, scalare le classifiche di League Play e altro ancora. Il blog fornisce anche un'istantanea delle principali attività pianificate durante il Block Party, che puoi consultare qui.

Knockout City sarà disponibile il 21 maggio su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC su Origin, Steam ed Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità, oltre a EA Play e Xbox Game Pass Ultimate members. Indipendentemente dalla piattaforma, il gioco supporterà il cross-play completo e la progressione incrociata. Al momento del lancio, i giocatori avranno accesso al Block Party gratuito e, se vorranno continuare a giocare, potranno acquistare il gioco per € 19,99, ricevendo contenuti bonus e guadagnando premi tra cui un outfit epico, acconciatura, occhiali, aliante, posa introduttiva ed effetto KO, oltre a tre icone giocatore e 500 Holobux.