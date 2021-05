Domani sarà disponibile l'espansione di Assassin’s Creed Valhalla, L’Ira dei Druidi

Per giocare all’espansione non hai bisogno di aver completato la linea narrativa del gioco principale. L’ira dei Druidi è accessibile una volta per tutti i giocatori che hanno raggiunto l’Inghilterra e hanno completato uno dei primi archi narrativi - Grantebridgescire o Ledecestrescire – che si sbloccano subito dopo l’arrivo dalla Norvegia. Non c’è nessun livello di potenza consigliato per giocare a L’Ira dei Druidi.

Assassin’s Creed Valhalla è disponibile su console Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, Epic Games Store e Ubisoft Store per PC Windows, Stadia, Amazon Luna e sul servizio di abbonamento Ubisoft+. L’espansione L’Ira dei Druidi può essere acquistata da sola per 24,99 euro. I giocatori possono accedere all’espansione anche grazie al Season Pass, disponibile ora per 39,99 euro o come parte delle edizioni Assassin’s Creed Valhalla Gold, Ultimate e Collector.

Con uno sviluppo guidato da Ubisoft Montreal, Assassin’s Creed Valhalla offre al giocatore l’entusiasmante esperienza di giocare nei panni di Eivor, un leggendario guerriero vichingo che continue guerre hanno allontanato dalla Norvegia alla ricerca di nuove risorse nel IX secolo. I giocatori possono rivivere lo stile di combattimento dei vichinghi senza esclusione di colpi e sperimentare nuove modalità di gioco come i incursioni, aggressioni e la creazione di un accampamento anche grazie a un nuovo sistema di gioco e all’aggiornamento dei motori del sistema di gioco. Alleanze politiche, decisioni strategiche e scelta dei dialoghi possono influenzare il mondo di Assassin’s Creed Valhalla: i giocatori devono scegliere con attenzione come proteggere la casa del proprio clan e il loro futuro.

