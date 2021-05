Rahul Vohra muore a 35 anni attore e youtuber : l’ultimo video!

L'India sta vivendo uno dei momenti più grigi della sua storia. Il Covid sta letteralmente scatenando il caos. La variante che si è sviluppata lì è molto più aggressiva e attacca senza pietà qualsiasi organismo a portata di mano. A peggiorare le cose, anche il sistema sanitario meno che perfetto dell'India.

L'attore e youtuber Rahul Vohra è morto all'età di soli 35 anni. Il comico era molto famoso in patria e ora molti chiedono giustizia per lui. Durante il suo ricovero, infatti, ha segnalato più volte casi di negligenza medica. Anche su Facebook ha scritto: "Con un accordo migliore potrei salvarmi". Adesso c'è rabbia e scoraggiamento nel paese.

Il direttore del teatro Arvind Gaur ha annunciato la morte di Rahul Vohra con un post che diceva: “Non siamo riusciti a salvarlo. Siamo tutti colpevoli, perdonaci ”. L'attore è morto il 9 maggio e aveva pubblicato un video poco prima di taggare il primo ministro Narendra Modi. Nella clip, lo youtuber ha parlato dell'importanza dell'ossigeno, ma anche di come, nel tentativo di chiamare le infermiere, non abbia ricevuto risposta. Una scena straziante che cattura la terribile situazione in India. Gli ospedali, infatti, sono ora in un collasso totale e sembra che non ci sia via d'uscita con le infezioni che viaggiano a una media spaventosa di 500.000 al giorno. Anche la moglie di Rahul Vohra ha chiesto giustizia per il marito tragicamente deceduto.

