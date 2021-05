Amazon Gaming Week: fino a 400 euro di sconto sull’acquisto dei laptop MSI

In occasione dell'Amazon Gaming Week (10-16 Maggio 2021) sarà possibile acquistare i laptop firmati MSI beneficiando di sconti fino a 400 euro.

Per i gamer che ricercano di un notebook gaming altamente performante sarà un'ottima scelta quella del GE76 Raider, dotato di display 17,3FHD a 300Hz, GPU RTX3070 e CPU Comet Lake i7-10870H, a 2.799 euro (anziché 2.999 euro) oppure la versione con GPU RTX3060, che si può acquistare con 2.399 Euro (anziché 2.499).

Il prestante GS66 Stealth con il suo display da 15,6 FHD a 300Hz, GPU RTX3070Max-Q e CPU Comet Lake i7-10870H, sarà in vendita a 2.699 euro (anziché 2.899 euro), mentre la versione con GPU RTX3060 sarà disponibile a 2.299 euro (anziché 2.499 euro).

Con un budget più contenuto, più precisamente 1.899 euro (anziché 2.099), si potrà far proprio il fantastico GP66 Leopard, equipaggiato con display 15,6 FHD, GPU RTX3060 e CPU Comet Lake i7-10870H e unità SSD NVMe PCIe da 1 TB, mentre la versione con GPU RTX3070, CPU Comet Lake i7-10750H e unità SSD NVMe PCIe da 512 GB sarà in offerta a 1.799 euro (anziché 1.999).

In occasione dell'Amazon Gaming Week saranno poi in offerta anche il sottile GF65 Thin, equipaggiato con display da 15,6FHD, GPU RTX3060Max-Q e CPU Comet Lake i5-10200H, che potrà essere acquistato a 1.399 Euro (anziché 1.599) e il GF75 Thin con ampio display FHD da 17,3, GPU GTX1660Ti e CPU Comet lake i7-10750H, che si potrà comprare con 1.299 euro (anziché 1.599).

Particolarmente interessante sarà poi anche l'offerta di un laptop che non è stato espressamente pensato per il gaming, bensì per i creatori di contenuti che, a fine giornata, potranno cambiarsi d'abito e scendere sui campi di battaglia con il loro Creator 15M, equipaggiato con display da 15,6 FHD, GPU RTX2060 e CPU Comet lake i7-10750H, che sarà in vendita a 1.499 euro, anziché 1.899 euro.

Per ulteriori informazioni sui laptop MSI in promozione durante la Amazon Gaming Week: https://amzn.to/3tJWA74

