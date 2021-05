La compagnia del cigno 2 : Lorenzo violento con Barbara, avrei voluto urlare

Fotinì Peluso è Barbara ne La compagnia del cigno 2. L'attrice e musicista si è raccontata in un'intervista rilasciata a Fanpage. Il suo personaggio è vittima di una relazione tossica con Lorenzo, che la lega a sé con atti di manipolazione e una violenza sia psicologica che fisica. Fotinì Peluso ha raccontato il dietro le quinte delle scene più forti andate in onda, il malessere che a volte le lasciavano addosso e la fiducia nell’attore Giacomo Del Papa (interprete di Lorenzo), che ha alleviato la tensione. Poi, ha svelato delle anticipazioni.

Sulle scene di violenza tra Lorenzo e Barbara, l'attrice rivela: “È stato molto faticoso. Dopo aver interpretato Barbara per sei mesi ed essermi immersa in quello che lei ha vissuto, era difficile uscire dal personaggio. A volte, dopo aver finito di girare quelle scene, tornavo a casa e mi facevo una tisana per tentare di tranquillizzarmi. Mi ha aiutato molto il rapporto con il regista Ivan Cotroneo e poi con l'attore Giacomo Del Papa. C'era un accordo tacito tra di noi, se c'era qualcosa che non ci andava bene ce lo saremmo detto”.

Su Giacomo Del Papa, attore che interpreta Lorenzo, spiega: “È un ragazzo molto dolce. È misterioso anche nella vita, devo dire. Tra noi c'era grande empatia, un rapporto sano. Lui era molto attento a me, a come mi sentivo. Ci permettevamo di spingerci anche un po' oltre in quelle scene perché sapevamo quello che stavamo facendo e il rispetto che avevamo l'uno per l'altro. Ci sostenevamo a vicenda, questo mi faceva ritrovare la tranquillità. Ma ho un carattere molto diverso da quello di Barbara. C'erano momenti in cui facevo fatica a rimanere in silenzio. Avrei voluto urlare contro Giacomo. Anche se lui non sarebbe assolutamente capace di fare del male nella vita reale”.

Sulla sua situazione sentimentale, infine racconta: "Fotinì è molto sfortunata in amore ma per sua scelta (ride, ndr). Non sono sfortunata perché mi cade dal cielo, me le cerco proprio. È un periodo molto particolare, di transizione, nella mia vita sentimentale. Ero legata a una persona, si sono un po' complicate le cose. Siamo in un periodo di riconoscimento di noi stessi e dell’altro”.

