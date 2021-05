Come trasformale il monitor in uno schermo touch screen

L'esigenza di avere uno schermo touch screen nasce da diversi problemi di uso pratico come può essere quello di facilitare l'uso di computer e televisori da parte di persone anziane e bambini, rendere accessibili con il semplice tocco delle dita informazioni in negozi o luoghi pubblici e in ambito lavorativo, per esempio, durante le conferenze per facilitare lo scorrimento delle slide durante le conferenze.



Come trasformare lo schermo classico in un touch screen?

Lo schermo del tuo televisore e Pc può essere facilmente trasformato oggi in uno schermo touch screen simile a quello di tablet e smartphone grazie a dei dispositivi che si agganciano sulla parte superiore dello schermo o mediante l'installazione di schede che doteranno lo schermo di una funzione di tipo tattile.



Grazie a questi dispositivi, touch screen kit, le interazioni sullo schermo potranno essere eseguite come se si stesse utilizzando un tablet. I movimenti infatti vengono trascritti in gesti identificabili dal sistema operativo. Questi strumenti innovativi offrono diversi modelli che si adattano in modo specifico alle diverse dimensioni dello schermo e ai diversi sistemi operativi.

Qualsiasi computer potrà essere quindi utilizzato senza mouse interagendo con lo schermo in modo molto più diretto, mirato e intuitivo rispetto ad uno schermo classico.



Potrai così utilizzare per esempio Windows con ancora più piacere, ma anche tanti giochi e applicazioni sul tuo PC. Questi dispositivi sono ideali per insegnare ai bambini a usare i computer in modo divertente, ma non solo. Il touch screen se applicato ai monitor di tipo industriale, in ambito lavorativo è una comoda e veloce soluzione per chi ha bisogno di svolgere azioni veloci e in pochi passaggi.



Un touch screen è pratico, è intuitivo. Tocchiamo un elemento per aprirlo, scorriamo dall'alto verso il basso. In breve, ci “connettiamo” con la nostra macchina.

Sebbene ci siano in commercio computer ibridi e schermi di grandi già con queste funzioni i prezzi di questi dispositivi non sono alla portata di tutti, poi, col passare del tempo, quando questi dispositivi diventeranno obsoleti e verrà il momento di sostituirli questo comporterà un ulteriore esborso economico.

Inoltre, anche su modelli abbastanza recenti, raramente si trovano schermi di computer touchscreen. Il concetto sta iniziando a essere diffuso sui PC portatili (PC ibridi), ma sugli schermi dei PC fissi è molto raro che si trovino sul mercato.

