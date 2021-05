Chi era Luana D’Orazio : la ragazza morta sul lavoro a Prato

I macchinari che la intrappolano. Il corpo trascinato. L'inutile intervento dei colleghi. E poi le ambulanze, i vigili del fuoco e l'accertamento della morte. Così, la mattina del 3 maggio, è, 22 anni. Era da poco diventata madre e lavorava in una fabbrica tessile a Montemurlo, in provincia di





Luana viveva a Pistoia e la mattina del 3 maggio si è alzata per andare in azienda. Era di fronte a un orditoio, una macchina che sbroglia i fili e li ordina prima della lavorazione. Le dinamiche non sono ancora chiare, ma ad un certo punto Luana è rimasta bloccata dai macchinari ed è stata trascinata verso un rullo industriale. Nessuna possibilità di salvezza. C'era una collega con lei. Aveva voltato le spalle e non era stato in grado di intervenire in tempo.

Sul posto è arrivato anche il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai: «È una tragedia che colpisce tutta la comunità e abbraccio la famiglia della giovane donna in segno di cordoglio, anche a nome dell'intera amministrazione comunale. una bambina, era felice. Siamo vicini al piccolo ea tutta la famiglia ».

Al momento i macchinari dell'azienda sono sotto sequestro. Come spesso accade in questi casi, i profili social di Luana si sono trasformati in un'impresa di pompe funebri virtuale, in chi passa lascia un commento In occasione del 1 ° maggio l'Associazione Nazionale Disabili e Lavoratori Disabili (Anmil) aveva pubblicato un conteggio dei decessi sul lavoro nel 2021. Erano 120, praticamente uno al giorno.

Altre News per: luanad’orazioragazzamortalavoroprato