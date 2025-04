Droga e truffe Inps a Catania : 40 arresti

Droga e truffe Inps a Catania : 40 arresti

Radja Nainggolan sull'arresto: Trattato come Escobar, ma non c'entro con la droga

Radja Nainggolan, ex centrocampista della nazionale belga e attualmente in forza al Lokeren-Temse, è stato arrestato il 27 gennaio 2025 nell'ambito di un'indagine sul traffico internazionale di cocaina.

Perugia: arrestato professore di matematica per spaccio di droga

Un insegnante di matematica di 52 anni è stato arrestato a San Giustino, in provincia di Perugia, con l'accusa di spaccio di cocaina.

Maxi operazione a Rebibbia: 32 misure cautelari per traffico di droga e certificazioni false

Una vasta operazione dei carabinieri, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha portato all'emissione di 32 misure cautelari nei confronti di detenuti e professionisti coinvolti in attività illecite all'interno del carcere di Rebibbia.