PlayStation e Discord annunciano una partnership

Il popolare servizio di comunicazione si integrerà con la tua esperienza social su PlayStation a partire dall'inizio del prossimo anno





Jim Ryan, Presidente e CEO

"In PlayStation siamo costantemente alla ricerca di nuovi modi per consentire ai giocatori di tutto il mondo di entrare in contatto tra loro, formare nuove amicizie, comunità e condividere esperienze divertenti. È con questo spirito che siamo entusiasti di annunciare una nuova partnership con Discord, il servizio di comunicazione reso popolare dai giocatori e utilizzato da oltre 140 milioni di persone ogni mese in tutto il mondo.

Insieme i nostri team stanno già lavorando duramente per collegare Discord al PlayStation Network. Il nostro obiettivo è avvicinare le esperienze di Discord e PlayStation su console e dispositivi mobili a partire dall'inizio del prossimo anno, consentendo ad amici, gruppi e comunità di divertirsi comunicando più facilmente mentre giocano.

Per dare vita a queste esperienze per i nostri giocatori, Sony Interactive Entertainment ha fatto un investimento di minoranza come parte del round della Serie H. di Discord. Dalla nostra primissima conversazione con i co-fondatori Jason Citron e Stan Vishnevskiy, sono stato ispirato dal loro amore per i giochi e dalla passione condivisa dei nostri team per aiutare a riunire amici e comunità in modi nuovi. Consentire ai giocatori di creare comunità e godere di esperienze di gioco condivise è al centro di ciò che facciamo, quindi siamo entusiasti di iniziare questo viaggio con uno dei servizi di comunicazione più popolari al mondo.

È sempre un privilegio lavorare con ottimi partner per portare nuove esperienze ai nostri fan e avremo altre cose da condividere nei prossimi mesi".

