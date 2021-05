R-Type Final 2 Recensione

R-Type ritorna in grande stile





ha fatto il suo esordio in sala giochi ormai più di trent’anni fa. Il successo fu così grande che da lì a poco venne distribuito anche sulle console casalinghe. Ma solo su(grazie a una conversione riuscitissima) ebbe un impatto spaventoso diventando il titolo più famoso e più venduto. Aveva una grafica e una colonna sonora semplicemente strepitosi per l'epoca, e poi era molto difficile. Negli anni successivi, sono usciti diversi capitoli che lo hanno fatto diventare un must have per i possessori dell'home computer. Oggiè stato sviluppato da, ed è disponibile per

Storia

La trama in questi titoli è sempre banale e superflua, e quindi non è proprio il punto focale di questo genere di produzioni. Una razza aliena manipolata geneticamente dal popolo terrestre fugge in un'altra dimensione e riesce a moltiplicarsi a dismisura; crea un enorme esercito di navicelle spaziali, astronavi, robot bipedi, lanciamissili semoventi, tentacoli ecc, e toccherà al giocatore porre fine a tutto questo. A bordo della navicella, con un arsenale di tutto rispetto, vi lancerete per l’annientamento degli alieni e per la salvezza del genere umano.

Gameplay

R-Type Final 2 è uno sparatutto a scorrimento orizzontale con fondali in movimento in falso 3D. A differenza degli altri sparatutto, qui l’IA che controlla i nemici si adeguerà al modo di giocare del player cercando di contrastarlo in tutti i modi. Sono presenti molte navicelle, ognuna dotata di caratteristiche differenti. Non solo armi ma anche colori e adesivi saranno personalizzabili a piacere. Per comprarli, si dovrà guadagnare la valuta interna del gioco che darà l'accesso allo shop. Quindi, basterà eliminare più alieni possibili partecipando alla campagna.

La navicella di R-Type Final 2 potrà contare su svariati power up e upgrade. Dispone di molti tipi di armi con spari a raffica, laser, bombe, missili ecc, e di un colpo potentissimo caricato tramite la pressione prolungata di un tasto. Presente anche un elemento mobile chiamato Force. Esso può sparare diverse tipologie di colpi ed essere potenziato e usato come satellite o posizionato sia sul posteriore che sull'anteriore della navicella.

E' un R-Type e come tale la difficoltà è bella tosta. Anche se non si arriva mai alla frustrazione totale, è bene tenere gli occhi aperti; infatti, sottovalutare il nemico potrebbe costare caro. Si deve sempre stare attenti e imparare al più presto a variare la configurazione delle armi in base ai nemici che si trovano sul cammino. Saper sfruttare il Force è indispensabile; messo davanti, potrà parare il colpi nemici, mentre dietro si potrà sparare a chi ci attacca alle spalle. Ma anche lasciato libero difenderà a dovere la navicella. Se sfruttate bene, tutte queste varianti d'uso potranno salvare la vita del giocatore.

La campagna principale di R-Type Final 2 non à lunghissima. Si impiegheranno circa 2 ore per completarlo. Tuttavia, grazie ai suoi moltissimi contenuti extra, il titolo si presta alla rigiocabilità che terrà parecchio occupati per finirlo al 100%. Dopo averlo completato almeno una volta sarà possibile rigiocare singolarmente i livelli in modalità Attacco a Punti, in modo da migliorare sempre di più il punteggio personale.

Realizzazione tecnica

Per quanto riguarda la versione PS4 Pro, quella da me testata, posso dire che è stato fatto un lavoro egregio. Graficamente R-Type Final 2 è davvero uno spettacolo. E' un capolavoro tecnico con livelli ricchi e dettagliati. Grazie alla potenza dell’Unreal Engine 4, le esplosioni sono stracolme di effetti particellari; anche i laser, luci e ombre contribuiscono ad arricchire gli ambienti di gioco in modo unico. Il tutto si mantiene sempre fluido e stabile senza alcun calo di frame. Da urlo pure la colonna sonora del titolo grazie ai compositori Yuki Iwai e Takayuki Iwai. Le musiche in stile techno sono molto orecchiabili e ben si adattano ai livelli scifi del gioco. Unica nota negativa va fatta alla localizzazione in italiano per quanto riguarda i testi. Infatti, non tutte le parole sono state tradotte e alcuni termini scelti sono fuori luogo. Una localizzazione realizzata in fretta che per fortuna non rovina l'esperienza di gioco.

Conclusioni

R-Type Final 2 è un grande ritorno. Un titolo che ogni amante delle serie non deve farsi sfuggire; bello tecnicamente, con un gameplay ricco e stimolante accompagnato da una colona sonora immersiva e coinvolgente. Anche se non impeccabili, la presenza dei testi in italiano è un plus da non sottovalutare. Per finirlo al 100% farà sudare le famose 100 camicie e terrà impegnato per molto tempo anche il giocatore più esperto.

Voto 9/10





