Un cittadinodi 26 anni è stato ucciso dalla polizia in modo simile a George Floyd nella città di Alameda il 19 aprile. Unscioccante ha mostrato le fasi in cui il giovane è stato tenuto a faccia in giù per cinque minuti mentre un agente premeva sul petto. Nei momenti della sua non brevissima agonia Mario Arenales Gonzales si è rivolto all'agente sopra di lui con l'appello "per favore non farlo". La vittima è stata arrestata per molestie di ubriachezza.

