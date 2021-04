Canvio Flex, un nuovo hard disk da Toshiba

In occasione della Festa della Mamma Toshiba Electronics Europe GmbH propone l’hard disk esternoCanvio Flex, un’idea regalo in grado di far felice ogni madre: dalla più smart alla meno tech addicted.

Compatezza, design elegante e massima flessibilità di archiviazione grazie ai cavi USB-C e USB-A, che consentono diarchiviare e accedere ai propri dati su più dispositivi, tra cui computer Mac, PC Windows, iPad Pro e altri modelli di tablet supportati,con una sola soluzione.

Fare il backup dell’album di famiglia o dei file importanti sul proprio PC, per le più workhaolic, non è mai stato così semplice!

Canvio Flex è disponibile nei tagli di memoria da 1TB, 2TB e 4TB.

Prezzo suggerito al pubblico, a partire da: 69,99€ (1TB).

