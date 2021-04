Knockout City: i membri EA Play e Xbox Game Pass Ultimate otterranno l’accesso illimitato il 21 maggio

A partire dal lancio, tutti i membri di EA Play non solo avranno accesso illimitato al videogioco completo (su tutte le piattaforme) - con cinque playlist iniziali, sei speciali palle, cinque mappe multiplayer, un ambiente interattivo e altro ancora - ma potranno anche sfidarsi in grande stile con l’esclusivo Knockout City Epic Outfit: Ready Up, che verrà automaticamente aggiunto al loro inventario all’avvio del titolo. Una volta indossata la divisa, i giocatori potranno pianificare con la loro crew la creazione di una minaccia molto più grande, mettendo insieme tiri più veloci o sferrando all'avversario il vecchio colpo uno-due.

Mentre si combatte in tutta la città, da Rooftop Rumble a Concussion Yard, Knockout City offre una varietà di armi - tra cui la classica Standard Ball, l'esplosiva Bomb Ball, la trappola Cage Ball e la Moon Ball, che sfida la gravità - per abbattere gli avversari con stile. I giocatori potranno inoltre cambiare le loro playlist per mantenere ogni partita interessante, quando giocano da soli in un match Face-Off, e quando superano con astuzia gli avversari e la loro crew in 3v3 Team KO, 3v3 Diamond Dash o 4v4 Ball-Up Brawl. I giocatori che desiderano lottare “tutti contro tutti” potranno poi gareggiare nel KO Chaos, mentre coloro che cercano di sistemarsi avranno la possibilità giocare una partita privata in qualsiasi playlist.

Knockout City sarà disponibile il 21 maggio su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC tramite Origin, Steam ed Epic Games Store, e PlayStation 5 e Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità, oltre che per i membri EA Play e Xbox Game Pass Ultimate. Il videogioco, indipendentemente dalla piattaforma, supporterà il cross-play completo e la cross progression. Al momento del lancio i giocatori avranno accesso a una prova gratuita per un periodo di tempo limitato durante il quale sarà possibile giocare al titolo completo e, se vorranno poi continuare, potranno acquistare Knockout City al prezzo di € 19,99.