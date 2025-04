Mafia nigeriana in Abruzzo : Arresti in 14 province

Home » Social News » Mafia nigeriana in Abruzzo : Arresti in 14 province

The Games Awards 2024 - Mafia: The Old Country, Sid Meier's Civilization VII e Borderlands 4

Borderlands 4 svela la modalità Mayhem-Fueled durante i The Game Awards Il trailer mette in evidenza i nuovi cattivi e i temi principali del capitolo più ambizioso di Borderlands, disponibile in wishlist da oggi 2K e Gearbox Software hanno offerto oggi un primo sguardo a Borderlands 4, svelando nuovi dettagli di uno dei giochi più attesi del 2025.

Maxi-operazione contro la mafia garganica: numerosi arresti e sequestri

Nella mattinata è stata avviata una vasta operazione interforze contro la mafia garganica, denominata "Mari e Monti".

Mafia - il figlio di Libero Grassi: Non vogliamo targhe commemorative

Una foto diventata un simbolo Basti leggere i giornali e le inchieste più recenti.Una foto diventata un simbolo Attualità - "In questi 33 anni non abbiamo mai voluto una targa commemorativa per mio padre e preferiamo rimettere ogni anno, il 29 agosto, il manifesto di carta con la stessa scritta, perché altrimenti rischierebbe di diventare una ricorrenza formale e basta d è quello che vorremmo evitare".