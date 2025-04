Cambiamento Climatico : Cop26 ultima speranza per mondo

Cambiamento Climatico, nuovo minimo storico per l'estensione del ghiaccio marino globale

Il Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (C3S) ha rilevato che, all'inizio di febbraio 2025, l'estensione giornaliera del ghiaccio marino globale ha raggiunto un nuovo minimo storico, rimanendo al di sotto del precedente record stabilito a febbraio 2023 per tutto il mese.

Il sistema climatico del pianeta potrebbe stare per entrare in una fase di cambiamento profondo e, forse, irreversibile

Negli ultimi due anni, il pianeta ha vissuto un aumento di calore mai visto prima, rompendo record su record e lasciando gli scienziati senza una spiegazione chiara.

Agricoltura: lo studio - 5 lezioni dalla risposta al cambiamento climatico

“Le aziende agroalimentari sono sempre più sotto pressione per adattarsi alle numerose sfide poste dal cambiamento climatico”.