Covid seconda causa morte dopo i tumori : in una settimana +11% contagi

A marzo-aprile 2020 si sono verificati in Italia 49.000 morti in eccesso rispetto alla media degli stessi mesi dei 5 anni precedenti. Il 60% è attribuibile a Covid (29.210), il 10% a polmonite e il 30% ad altre cause. Lo registra l'Istat nel rapporto sulle cause di morte nel periodo della prima ondata. In questi due mesi, si rileva, i decessi residenti in Italia sono in aumento del 45%. Sul totale dei decessi da Covid, l'85% ha più di 70 anni, tra i 50 ei 59 anni uno su 5 Nell'RSA + 55%. La pandemia è la seconda causa di morte, dopo il cancro.

La scorsa settimana sono stati registrati più di 5,2 milioni di nuovi casi in tutto il mondo, l'11% in più rispetto al precedente. Questi sono i dati del bollettino settimanale dell'OMS. Anche la mortalità è aumentata dell'8% nell'ultima settimana, con 83.305 morti. Il conteggio globale del contagio ha continuato a crescere per l'ottava settimana consecutiva e attualmente supera i valori massimi raggiunti lo scorso gennaio.

