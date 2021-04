Presidente Biden chiede disegno di legge Floyd : esultano gli Omaba e Johnson

Dopo lail presidente Usachiede l'approvazione di un disegno di legge "". "È stato fatto un passo contro il razzismo sistemico che è una macchia nell'anima del nostro Paese. Non possiamo fermarci qui", ha detto Biden. "Dobbiamo fare di più per realizzare un vero cambiamento, una vera riforma". "Dobbiamo riformare il sistema", ha ribadito anche il vicepresidente Harris.





Barack e Michelle Obama si rallegrano per il verdetto che ha concluso il processo Floyd che ha giudicato l'ex agente Chauvin colpevole dell'omicidio dell'afroamericano. "La giuria ha fatto la cosa giusta", dice l'ex coppia presidenziale. "Ma un solo verdetto non è sufficiente per avere vera giustizia, non possiamo fermarci adesso", aggiungono gli Obama. Anche il primo ministro britannico Johnson ha accolto con favore la sentenza: "Sono rimasto scioccato dalla morte di Floyd e accolgo con favore questo verdetto"

