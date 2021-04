Cugino Itt : muore Felix Silla de La famiglia Addams

Fu nel 1964 che la serie The Addams Family debuttò in televisione. In poco tempo, queste strane persone sono diventate un'icona dell'immaginario collettivo. In questi quasi 60 anni molte sono state le produzioni ispirate a quel primo prodotto televisivo. Sono arrivati ??film e cartoni animati e forse presto arriverà una nuova serie prodotta da Netflix.

Tra i tanti strani personaggi che facevano parte della famiglia Addams, uno dei più famosi è senza dubbio Cugino Itt. L'interprete di quel personaggio è stato Félix Silla, attore italoamericano naturalizzato, purtroppo scomparso un paio di giorni fa.

Oltre a La famiglia Addams, molti film importanti per Felix

Gil Gerard, attore con cui Silla aveva lavorato negli anni '80, ha fatto il triste annuncio. Sul suo profilo Twitter ha descritto l'amico come una bella persona capace di regalargli tanti sorrisi. L'interprete italo-americano era alto solo 119 cm e questa è stata per lui la chiave del successo.

A 18 anni si trasferisce in America da Roccacasale in provincia dell'Aquila. Lì iniziò a lavorare in un circo e poi iniziò la sua ascesa al successo. Dopo The Addams Family, ci sono state delle esibizioni in Star Trek, The Crystal Hell. Buck Rogers, Il ritorno dello Jedi, Indiana Jones e il tempio maledetto, Balle spaziali.

Uno degli ultimi ruoli che il protagonista lo ha visto è stato invece in Batman. Negli ultimi anni, purtroppo, ha sofferto di cancro al pancreas. Muore a Las Vegas il 16 aprile all'età di 84 anni, lasciando una frattura insormontabile tra amici e famiglia.

Altre News per: cuginomuorefelixsillafamigliaaddams