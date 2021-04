Bitcoin: Crollo del valore per interruzione di corrente in Cina?

Diversi fattori sono stati proposti per spiegare il crollo osservato durante il fine settimana, tra cui prese di profitto dopo i massimi record della scorsa settimana, un fenomeno di "vendita di notizie dopo acquisto di voci" contro l'IPO di Coinbase e il divieto di pagamenti di criptovaluta in Turchia, per non parlare del ridotta liquidità del fine settimana che accentua i movimenti.Tuttavia, c'è un altro fattore che gli esperti ritengono sia almeno in parte responsabile del crollo del valore dei Bitcoin negli ultimi giorni.In effetti, si è verificato un enorme blackout nella regione cinese dello Xinjiang, dove viene svolta una parte significativa dell'attività mineraria globale di Bitcoin.Luke Sully, CEO di Ledgermatic, specialista in tesoreria di asset digitali, ha detto a Reuter che gli investitori "potrebbero aver venduto dopo la notizia dell'interruzione di corrente in Cina, il blackout espone a una debolezza fondamentale: sebbene la rete Bitcoin sia decentralizzata, il mining non lo è", ha detto Sully.Secondo un grafico del tasso di hash bitcoin gestito da BitInfoCharts, la potenza di calcolo alla base della sicurezza di rete ha visto un improvviso calo del valore del 15 aprile da 157 exahash al secondo a soli 105 exahash al secondo domenica, una diminuzione di un terzo.Il tasso di hash della rete Bitcoin misura la potenza di calcolo utilizzata dai minatori per proteggere la rete dagli attacchi in cambio di bitcoin appena generati e bitcoin spesi in commissioni di transazione. Maggiore è il tasso di hash, maggiore è la potenza di calcolo richiesta per avere successo in un cosiddetto attacco del "51%" contro la rete.Ciò potrebbe aver indotto alcune persone a vendere, anche se probabilmente non era giustificato.Edan Yago, co-fondatore del progetto di finanza decentralizzata Sovryn, ha affermato che le fluttuazioni del tasso di hash in genere non hanno un impatto significativo sul prezzo."Una riduzione del tasso di hash rallenta le transazioni, il che, ironia della sorte, rende più difficile spostare le monete negli scambi per la vendita", ha detto a Reuters. "Il recente calo dei prezzi rientra nella tipica volatilità. È rumore, non un segnale".

Altre News per: bitcoincrollovaloreinterruzionecorrentecina