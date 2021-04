Tutto sullo streaming digitale: piattaforme, utilizzi e novità online

Le nuove tecnologie sono ormai all'ordine del giorno e il loro impatto sulle nostre vite quotidiane è sempre più notevole: dai pagamenti digitali alla possibilità di prenotare servizi online, dai nuovi canali destinati all'intrattenimento alle metodologie e alla produzione di contenuti audio e video, tutto ciò che passa per i nostri smartphone e computer è sempre più innovativo e viene aggiornato costantemente. Una delle tecnologie più versatili e adottate in tutto il mondo, quando si parla di digitale, è quella dello streaming: che si tratti di streaming “on demand” o di streaming in diretta, infatti, la possibilità di trasmettere contenuti senza che siano collegati a copie fisiche ha aperto prospettive un tempo inimmaginabili e ancora oggi ricche di fascino e curiosità per tutti gli utenti.

IMAGE SOURCE: Unsplash.com

Lo streaming digitale: dalle origini agli utilizzi contemporanei più popolari

Come anticipato, lo streaming è una parte rilevante di moltissime interazioni online: dalla sua prima comparsa, tra la fine degli anni ‘90 e i primi anni 2000, ha subito numerosi cambiamenti e si è imposto come la tecnologia più importante per la trasmissione di contenuti online. Grazie allo streaming infatti è possibile trasmettere da una sorgente ai dispositivi a essa connessi, attraverso una rete digitale, dati di ogni genere inclusi audio e video, permettendo così di scollegare la dipendenza dei contenuti dai supporti fisici come ad esempio CD, DVD e un tempo VHS. Ciò colloca lo streaming tra la serie di tecnologie che si sono rivelate fondamentali per lo sviluppo di diversi settori, da quello della musica e quello del cinema all'intrattenimento e alla formazione. Lo streaming può essere di due tipologie: streaming in diretta, ossia quello delle trasmissioni in tempo reale di file e contenuti, oppure streaming “on demand”, su richiesta, il tipo di streaming che trasmette contenuti già finiti in base alle esigenze degli utenti che desiderano fruirne.

Le caratteristiche dello streaming in diretta: funzionamento e applicazioni pratiche

La prima tipologia di streaming, quella dello streaming in diretta, è stata una sorta di “rivoluzione nella rivoluzione”, inseritasi in quella già avviata grazie alla tecnologia dello streaming di per sé. Tramite lo streaming live è stato infatti possibile modificare radicalmente non solo il modo in cui vengono trasmessi contenuti “tradizionali” come film e brani musicali, ma, grazie alla sua integrazione in servizi di ogni genere, dal live streaming dei casinò digitali ai corsi di formazione online, è cambiato tutto anche in tanti altri settori. Uno degli impieghi principali dello streaming in diretta è infatti quello della riproduzione di contenuti audio e video, come ad esempio accade per la piattaforma Raiplay, destinata alla raccolta e trasmissione dei contenuti RAI non solo per ciò che riguarda le trasmissioni passate ma anche e soprattutto per le trasmissioni in diretta. Nel settore dell'intrattenimento il live streaming è in espansione e permette alle offerte digitali come quella di Betway Casino Live di migliorare l'esperienza di gioco degli utenti, fornendo versioni live dei giochi da casinò più famosi e popolari come blackjack, poker e roulette, le cui partite vengono gestite da veri croupier (ripresi da apposite telecamere) in concomitanza con l'utilizzo “da casa” di sofisticate interfacce digitali per i giocatori, in modo da ottenere un'esperienza di gioco innovativa ancora più simile a quella che si porta avanti nei casinò tradizionali. Infine, lo streaming in diretta ha rappresentato un cambiamento fondamentale anche per il settore della formazione, in quanto sono sempre più numerose le piattaforme come Go Meeting che consentono ai propri utenti di seguire corsi in diretta e perfezionare le proprie abilità e conoscenze, in maniera comoda e pratica, grazie agli insegnamenti trasmessi in tempo reale da docenti di tutto il mondo.

Lo streaming “on demand” e i vantaggi dei cataloghi online delle piattaforme più famose

Quanto allo streaming “on demand”, invece, il successo di questa tecnologia è dovuto all'incredibile scelta che fornisce agli utenti delle piattaforme di riproduzione di contenuti. Servizi come Netflix e Amazon Prime Video, infatti, offrono agli utenti iscritti la possibilità di accedere nel giro di pochi secondi ai loro immensi cataloghi e recuperare con pochi clic film, serie televisive, documentari e trasmissioni TV. Molto spesso gli utenti si trovano ad avere attivi persino più abbonamenti contemporaneamente, in modo da accedere ad ancora più titoli, anche perché molti di questi vengono rilasciati in esclusiva solo per alcune piattaforme o, ancora meglio, sono realizzati e prodotti direttamente da queste ultime, come nel caso delle serie TV “The Morning Show” per Apple TV o di “The Crown” per Netflix. Gli stessi punti di forza sono rintracciabili anche nelle piattaforme dedicate alla riproduzione di contenuti audio in streaming “on demand”: Spotify, Deezer, Amazon Music HD e servizi affini forniscono infatti ai propri utenti cataloghi con milioni e milioni di titoli (si parla di oltre 70 milioni di brani musicali per le piattaforme più rilevanti), in alcuni casi gratuitamente come per la versione base di Spotify, in altri a pagamento, con l'aggiunta di servizi esclusivi e vantaggi non indifferenti per chi sceglie di pagare un abbonamento mensile o annuale come quello di Spotify Premium.

IMAGE SOURCE: Unsplash.com

Lo streaming è perciò senza dubbio una delle tecnologie più interessanti e di impatto degli ultimi 20 anni, e il suo aggiornamento costante e le novità che comporta continuano non solo a soddisfare il pubblico, ma anche a ispirare ulteriori miglioramenti e nuove caratteristiche da integrare e implementare da parte di sviluppatori e programmatori, in modo da offrire un servizio ancora più soddisfacente agli utenti alla ricerca di innovazione continua.

