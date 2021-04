Knockout City: uno sguardo allo sviluppo e alle origini

Knockout City, il nuovo titolo per gli appassionati di dodgeball creato da Velan Studios, uscirà il 21 maggio dopo quattro anni di sviluppo. Per offrirti uno sguardo dietro le quinte di questo stravagante videogioco, Velan mostrerà le influenze retrò e la tecnologia futuristica che sono state utilizzate per creare Knockout City in un nuovo diario di sviluppo e blog.

Nel blog Velan descrive la personalità "Tech Deco", che ha dato forma alla direzione artistica di Knockout City, insieme all'origine di alcuni dei brawlers che i giocatori potranno creare nel videogioco.









Knockout City verrà lanciato con cross-play e cross progression su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC tramite Origin, Steam ed Epic Games Store, con retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.