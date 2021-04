RESIDENT EVIL VILLAGE: RIVELATA LA DEMO

Capcom in un nuovo evento ha avuto modo di parlare di Resident Evil Village in modo approfondito, annunciando una seconda demo, disponibile in tre momenti, per PC, Stadia, PS5, PS4 e Xbox Series X|S.

Demo del Villaggio per PS5 e PS4: dal 18 aprile (19:00) fino al 19 aprile (03:00),

Demo del Castello per PS5 e PS4: dal 25 aprile (19:00) fino al 26 aprile (03:00),

Demo del Castello + Villaggio per tutte le piattaforme: dal 2 maggio (02:00) fino al 3 maggio (02:00).

Su PS4 e PS5 è già disponibile per il pre-load. La demo dura 60 minuti, da giocare in una sola area o dividere i minuti per visitare 2 aree.

Ricordiamo che il gioco sarà disponibile il 7 maggio 2021 su PC, Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Altre News per: residentevilvillagerivelatademo