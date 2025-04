ANIMALI : GRANDE VITTORIA LA PRESCRIVIBILITÀ DEI FARMACI AD USO UMANO

Home » Social News » ANIMALI : GRANDE VITTORIA LA PRESCRIVIBILITÀ DEI FARMACI AD USO UMANO

“E’ una grande vittoria”. Così l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, commenta la firma del ministro della Salute Speranza in calce al decreto che consente ai veterinari di prescrivere medicinali di uso umano per la cura degli animali d’affezione “a condizione che tale medicinale contenga il medesimo principio attivo del medicinale veterinario”.

“Si tratta - afferma l’on. Brambilla - di un provvedimento ragionevole ed equo, atteso da milioni di cittadini e per il quale tanto ci siamo spesi con i colleghi dei vari schieramenti politici appartenenti al nostro Intergruppo. Chiunque conviva con un amico a quattro zampe sa quanto costano i farmaci veterinari: a parità di principio attivo, anche parecchie volte i medicinali per uso umano. Il decreto cambia finalmente le cose, permetterà notevoli risparmi ai proprietari di animali, a cominciare dai soggetti più deboli come gli anziani, e contribuirà sostanzialmente alla prevenzione dell’abbandono”.

Simone Di Matteo e Rispetto per Tutti gli Animali di nuovo insieme per Pasqua

In occasione delle festività pasquali, Simone Di Matteo – giornalista, scrittore e direttore responsabile della testata giornalistica Lopinione.

Intel e Reolink supportano WADAS: utilizzo AI per la salvaguardia degli animali selvatici

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Università dell’Aquila e Salviamo L’Orso sperimentano l’AI per la salvaguardia degli animali selvatici con il sistema WADASWADAS rileva e riconosce le specie protette in situazioni di pericolo utilizzando AI PC basati su Intel Core Ultra serie 200V e telecamere Reolink Go Ranger PT.

Pescara approva la sepoltura congiunta di animali domestici e proprietari

Il Comune di Pescara ha modificato il Regolamento cimiteriale per consentire la sepoltura di animali domestici accanto ai loro proprietari, in conformità con la legge regionale 48 del 2023.