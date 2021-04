D-Link vince il prestigioso Red Dot Awards

D-Link annuncia di aver ricevuto il prestigioso Red Dot Award 2021 per due delle sue videocamere di sorveglianza intelligenti: la mydlink Full HD Pan & Tilt Pro Wi-Fi Camera (DCS-8526LH) e la 2K QHD Pan & Zoom Outdoor Wi-Fi Camera (DCS-8635LH).

Il Red Dot Award è un riconoscimento di livello globale che celebra il meglio del mondo nei concept di prodotto, comunicazione e design. Entrambe le videocamere D-Link sono state riconosciute nella categoria Product Design di quest'anno, specificamente elogiate per la loro progettazione innovativa, la funzionalità e le performance elevate.

Kevin Wen, President D-Link Europe, ha commentato:“Questo premio testimonia il nostro impegno nella creazione di una tecnologia che non significa solo prestazioni elevate, ma anche valorizzazione dello spazio in cui si trova. In tutto ciò che creiamo, il design è importante per noi quanto l'affidabilità e le performance. Quindi siamo davvero orgogliosi di essere stati riconosciuti per questi concept.”

