Divina Misericordia. Dove Vedere la Messa Domenica 11 Aprile 2021

La celebrazione della Santa Messa della Divina Misericordia potrà essere vista su Rai 1 e Tv2000 alle ore 10.30 di domenica 11 aprile 2021. A seguire, dalle 12, Papa Francesco reciterà il Regina Coeli.



La Messa Solenne della Divina Misericordia potrà essere seguita anche in streaming su RaiPlay.it, sul canale youtube di Vatican News e sul sito di Tv2000 da pc, tablet e smartphone.



La Domenica della Divina Misericordia è stata istituita per tutta la Chiesa cattolica nel 2000 da San Giovanni Paolo II, in seguito alle apparizioni di Cristo a suor Faustina Kowalska. Si celebra quest'anno l'11 aprile, seconda domenica di Pasqua.



In questa occasione, la Rai e altri canali come Tv2000 trasmetteranno in diretta dalle 10:30 la Messa della Divina Misericordia a Roma, presieduta da Papa Francesco. Seguirà alle 12.00 il discorso del Santo Padre e la preghiera del Regina Coeli da Piazza San Pietro.



Suor Faustina Kowalska apparteneva alla Congregazione delle Suore di Nostra Signora della Misericordia, presso il Convento di Plock, a un centinaio di chilometri da Varsavia. Il 22 febbraio 1931, Gesù le apparve e le chiese di riprodurre su una tavola ciò che vedeva e di scrivere "Gesù, confido in Te".



Seguirono diverse apparizioni fino al 1938, anno della morte di suor Faustina. Durante questi sette anni, Gesù trasmise il culto della Divina Misericordia. È dal 1978 che la Santa Sede autorizza la diffusione di queste forme di culto. Suor Faustina è stata beatificata nel 1993 e poi canonizzata nel 2000 da Papa Giovanni Paolo II.

Altre News per: divinamisericordiadovevederemessadomenicaaprile