Ciro Priello ha vinto LOL – Chi ride è fuori : 100.000 euro devoluto ad Action Aid

Ciro Priello, il vincitore della prima edizione di LOL – Chi ride è fuori, a Fanpage ha detto : "Non pensavo assolutamente di vincere, credevo di uscire dopo tre minuti e allora mi sono detto: mi gioco tutte le gag. E sono salito per primo sul palco per fare il numero della felpa".

“È stato bello perché è venuto fuori uno spirito molto intimo, c'era molto poco spettacolo. Questa era la forza di questo format. Dieci amici, dieci colleghi, che tiravano fuori battute di pancia per ridere tra loro.”

“È stato molto emozionante perché con Frank e Fru condividiamo la stessa generazione attoriale ed è stato un abbraccio del tutto naturale. Ho anche conosciuto altri artisti e persone fantastiche. Proprio oggi, mentre giravo, tra una pausa e l'altra, ho mandato messaggi vocali a tutto il cast perché ero un po' triste del fatto che questa avventura si sia ufficialmente conclusa.”

La vittoria del super premio da 100.000 euro devoluto ad Action Aid afferma Ciro: “Conoscendo Action Aid ho avuto modo di vedere il lavoro meraviglioso che hanno fatto negli anni. Sono stato in Africa più volte con The Jackal per gli spot che abbiamo girato per loro e porto dentro di me ricordi di quei bambini che sono assolutamente indelebili. Quando c'è stata questa possibilità, io ho subito pensato a quei sorrisi, a quei volti e a tutta la loro voglia di vivere che hanno dentro.”

