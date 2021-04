LG: AGGIORNAMENTI ANDROID ANCORA PER TRE ANNI

LG rassicura i clienti attuali e futuri della telefonia a seguito dell’annuncio

della propria uscita dal mercato Mobile

LG Electronics annuncia che gli smartphone premium LG lanciati dal 2019 in poi riceveranno fino a tre versioni del sistema operativo Android a partire dall’anno di lancio del modello.

Questa promessa arriva sulla scia dell’annuncio dell’inizio di questa settimana relativo all’uscita di LG dal mercato della telefonia che avverrà entro la fine di luglio. La garanzia di tre aggiornamenti del sistema operativo si applica ai telefoni LG premium rilasciati dal 2019 in avanti (serie G, serie V, VELVET, Wing). Alcuni modelli della serie K 2020, invece, riceveranno due aggiornamenti del sistema operativo.

LG continuerà a produrre smartphone durante il secondo trimestre per soddisfare gli obblighi contrattuali nei confronti di operatori e partner. Ciò significa che sarà ancora possibile acquistare i telefoni LG attualmente in gamma e che il servizio clienti e gli aggiornamenti di sicurezza continueranno a essere forniti ancora per un determinato periodo di tempo per alcuni dispositivi.

Altre News per: aggiornamentiandroidancoraanni