NVIDIA Reflex per Rainbow Six Siege, riduce la latenza del 30%

NVIDIA continua a lavorare duramente per fornire aggiornamenti significativi per i proprietari di GPU GeForce e questa settimana sarà il nuovo Game Ready driver di NVIDIA a portare delle novità entusiasmanti, soprattutto per tutti gli appassionati del titolo di Square Enix, Outriders, e Tom Clancy's Rainbow Six: Siege.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege, il videogioco sparatutto in prima persona tattico super popolare, ha ricevuto una patch che aggiunge il supporto per NVIDIA Reflex, una tecnologia che riduce la latenza del sistema per milioni di giocatori GeForce. Basterà semplicemente scaricare e installare il nuovo driver e la patch per consentire ai giocatori GeForce appassionati diTom Clancy's Rainbow Six: Siege di attivare NVIDIA Reflex e godere di una latenza di sistema fino al 30% inferiore che garantisce spari più veloci, individuazione dei nemici più semplice e una maggiore competitività.

Inoltre, il driver permetterà ai giocatori GeForce di essere già pronti per l’arrivo del DLSS di NVIDIA inOutriders quando il gioco verrà lanciato il 1° aprile, dando loro la possibilità di massimizzare le impostazioni di qualità dell'immagine.

La vostra squadra di Rainbow Six: Siege sta giocando con le GPU GeForce RTX? Sono appena migliorate!

L'aggiunta di Reflex è essenzialmente un aggiornamento gratuito per un enorme numero di giocatori GeForce. La latenza di sistema (spesso indicata come “input lag”) è uno dei fattori principali che influenzano la reattività di qualsiasi tipo di gioco. E, quando si gioca agli esports, una bassa latenza di sistema può aumentare la competitività.

Essere in ritardo di una frazione di secondo quando si preme il grilletto fa la differenza tra vincere o perdere, di conseguenza, ridurre la latenza di sistema può rivelarsi un enorme vantaggio per i giocatori diRainbow Six Siege. Grazie a NVIDIA Reflex, la latenza di sistema è significativamente ridotta, fino al 30% nella versione Vulkan del gioco.

Con l'aggiunta di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, 7 dei 10 sparatutto più celebri sono ora disponibili con il supporto di NVIDIA Reflex.

In quasi tutti gli sport - golf, corse, calcio, ecc. - l'attrezzatura giusta può essere determinante per i concorrenti nel raggiungimento del loro massimo potenziale. Lo stesso vale per gli esports - GPU, display e periferiche migliori possono aiutare a rispondere in modo più rapido e preciso agli avversari.

NVIDIA Reflex fornisce un aggiornamento gratuito per quasi tutti i giocatori GeForce riducendo la latenza e migliorando la reattività delle GPU GTX serie 10 e delle GPU più recenti per i giochi Vulkan. Infatti, i benefici apportati dalla riduzione della latenza sono tipicamente più alti per l'hardware di fascia bassa.

Aumentate le vostre impostazioni grafiche in Outriders, grazie al DLSS di NVIDIA!

Outriders è un uno sparatutto di ruolo single-player o cooperativo che verrà lanciato il 1° aprile, ma i giocatori GeForce sono già pronti e in attesa per iniziare l’esperienza di gioco. Installando il nostro nuovo Game Ready driver, le prestazioni di Outriders saranno ottimizzate; inoltre, il driver supporta anche il DLSS di NVIDIA che supporterà il gioco, aumentando notevolmente le prestazioni.

Altre feature eccezionali

Ciò che vi abbiamo appena raccontato è solo la punta dell'iceberg degli aggiornamenti. L'ultimo driver Game Ready di NVIDIA include anche:

Ottimizzazioni e miglioramenti per i nuovi giochi, tra cui:

Resizable BAR su tutte le schede grafiche desktop GeForce RTX Serie 30

Supporto in beta per la virtualizzazione sulle GPU GeForce

5 nuovi monitor da gioco compatibili con G-SYNC, tra cui:

Asus XG16A

Dell S2522HG

LG 7GP850/27GP83B

LG 32GP850/32GP83B

Xiaomi Mi 245 HF1

15 nuovi profili di impostazioni di gioco ottimali attraverso la funzione one-click di GeForce Experience, tra cui:

Aron’s Adventure



Balan Wonderworld



Blizzard Arcade Collection



Creeper World 4



Evil Genius 2: World Domination



KINGDOM HEARTS HD 1.5+2.5 ReMIX



KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue



KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC)



Last Cloudia



Mr. Prepper



Old School RuneScape



Osu!



Outriders



Persona 5 Strikers



The Fabled Woods

