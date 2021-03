Clementoni presenta Cioccomania: per uova di pasqua creative

Cioccomania è un kit per esperimenti gustosi e divertenti per celebrare la Pasqua a casa con i più piccoli.

Con Cioccomania bambine e bambini, a partire da 8 anni, potranno infatti cimentarsi in cucina imparando al tempo stesso i principi scientifici più noti all’arte culinaria.

Protagoniste indiscusse di questo periodo, le uova di Pasqua, da personalizzare con decorazioni creative e colorate e farcire con vere sorprese. Ma con Cioccomania si possono preparare tanti altri dolci prelibati, come muffin al cioccolato, cake pops e cioccolatini di forme diverse. Il kit contiene un manuale ricettario, gli ingredienti alimentari e tanti utensili: formine taglia biscotti, pirottini in silicone e un vero termometro per alimenti.

E per condividere le creazioni più golose ci sono anche scatoline e accessori per regalarle agli amici!

La linea Scienza & Gioco Lab ha l’obiettivo di avvicinare i bambini in età scolare al mondo della Scienza. Stimola la loro innata curiosità e voglia di scoperta e grazie a concetti scientifici spiegati in modo semplice ed esperimenti pratici guidati, aiuta a comprendere materie come la fisica, la chimica, l’astronomia e altri fenomeni naturali che da sempre appassionano grandi e piccoli.

Cioccomania è un kit della linea Scienza & Gioco Lab di Clementoni per esperimenti gustosi e divertenti: un’idea originale per celebrare la Pasqua a casa con i più piccoli. Con Cioccomania bambine e bambini, a partire da 8 anni, potranno infatti cimentarsi in cucina imparando al tempo stesso i principi scientifici più noti all’arte culinaria. Protagoniste indiscusse di questo periodo, le uova di Pasqua, da personalizzare con decorazioni creative e colorate e farcire con vere sorprese.

Ma con Cioccomania si possono preparare tanti altri dolci prelibati, come muffin al cioccolato, cake pops e cioccolatini di forme diverse. Il kit contiene un manuale ricettario, gli ingredienti alimentari e tanti utensili: formine taglia biscotti, pirottini in silicone e un vero termometro per alimenti. E per condividere le creazioni più golose ci sono anche scatoline e accessori per regalarle agli amici!

La linea Scienza & Gioco Lab ha l’obiettivo di avvicinare i bambini in età scolare al mondo della Scienza. Stimola la loro innata curiosità e voglia di scoperta e grazie a concetti scientifici spiegati in modo semplice ed esperimenti pratici guidati, aiuta a comprendere materie come la fisica, la chimica, l’astronomia e altri fenomeni naturali che da sempre appassionano grandi e piccoli.

Altre News per: clementonipresentacioccomaniauovapasquacreative