Bladed Fury è disponibile per console e PC

PM Studios è orgogliosa di annunciare che Bladed Fury, amato platform d'azione in 2D, è finalmente arrivato. Le edizioni fisiche del gioco sono quasi esaurite da tutti i principali rivenditori, le versioni digitali sono ora disponibili sulla piattaforma Nintendo Switch Xbox per $ 19,99.

Bladed Fury è un classico gioco d'azione in 2D, basato sulla mitologia cinese con uno stile artistico tradizionale e con un pizzico di surrealismo. L'esperienza in combattimento è fluida, e grazie a un sistema di combo potremo affrontare una miriade di nemici e divinità.



Vesti i panni di una principessa cinese che combatte i clan rivali per riconquistare il tuo regno. Rendi onore alla tua famiglia mentre fai a pezzi i nemici in questo questo bellissimo gioco a scorrimento laterale.



Caratteristiche

Stile artistico unico disegnato a mano con elementi mitologici cinesi.

Esperienza di combattimento fluida e stile facile da imparare.

L'esclusivo sistema Soul Sliver aggiunge profondità rendendo il combattimento più eccitante.

I preordini fisici sono ancora disponibili in quantità limitate tramite i rivenditori. Tutte le copie della Launch Edition del gioco includono un codice voucher per la colonna sonora digitale.

