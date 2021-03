Xiaomi Mi 10T Lite Recensione

Xiaomi sforna ancora un best buy ma questa volta in 5G

Finalmente (meglio tardi che mai) mettiamo le mai sopra lo Xiaomi Mi 10T Lite, telefono molto interessante per il suo rapporto qualità prezzo. Modello base della famiglia 10T cerca di competere nella fascia media offrendo buone novità hardware e non solo. Xiaomi Mi 10T Lite è un telefono all’avanguardia, potente il giusto che fa del prezzo il suo punto di forza. Dopo tre giorni di utilizzo intenso, andiamo a scoprire se è riuscito a convincermi.

Mi 10T Lite misura 165 mm di altezza, 76 mm di larghezza e 9 mm di spessore. La diagonale del display è di 6,67'' e ha una buona ergonomia, specialmente per chi ha delle mani grandi. Il lettore d’impronte laterale è molto rapido e facilmente raggiungibile. Uno smartphone grande che porta tantissime novità per la fascia in cui si posiziona. Nella confezione in dotazione troviamo lo spillo per l’estrazione del vano SIM, i manuali, una gradita cover in silicone morbido trasparente, un cavo USB type C ed un caricabatterie rapido da 33 wat.

Questo MI 10t Lite ha delle linee classiche e non molto originali; sulla parte frontale superiore del display troviamo un foro per la fotocamera, la capsula auricolare che viene usata anche come altoparlante, un piccolissimo led di notifica, il secondo microfono e gli infrarossi. Sulla parte posteriore troviamo il corpo fotocamere; un modulo circolare posizionato in alto al centro con il flash defilato leggermente più a sinistra. Sul lato sinistro è presente solo il carrello per l’estrazione delle due SIM, mentre su quello destro troviamo il bilanciere del volume ed il tasto di accensione/spegnimento che integra un lettore di impronte digitali.

In basso troviamo la porta type-C, il microfono, l’altoparlante e il jack per gli auricolari. Il telefono è costruito e assemblato davvero molto bene. I materiali sono buoni: il frame è in plastica mentre il retro è in vetro e dà al dispositivo un aspetto premium. Lo smartphone pesa circa 214g e a proteggere tutto ci pensa la tecnologia Gorilla Glass 5.

Caratteristiche tecniche:

Display

E’ un’unità IPS FullHD da 6.67'' 2400×1080 con frame rate da 60 o 120Hz, che si comporta abbastanza bene. I neri non sono proprio assoluti ma la Luminosità è buona; buono anche il sensore.

Processore

Sotto al cofano troviamo il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 750G 5G con grafica Adreno 619. Non è un fulmine ma fa il suo dovere in tutte le situazioni; anche se ogni tanto c’è qualche lag non infastidisce più di tanto nell’uso quotidiano.

Ram

La memoria Ram è di 6Gb e 64/128Gb di archiviazione interna di tipo UFS 2.1. Si possono tenere tranquillamente tantissime app aperte senza causare blocchi. Entrambe le memorie bastano e avanzano per un uso standard.

Software

All’uscita era basato su Android 10 e MIUI 12. Al momento in cui scrivo è aggiornato ad Android 11 con patch di febbraio 2021 e MIUI 12.1 stabile. Il tutto risulta molto fluido e scattante.

Ricezione

E’ un Dual sim dalla buona ricezione con un ottimo e potente audio in capsula e stereo in vivavoce.

Fotocamere e Video

Il comparto fotografico è composto da 4 fotocamere posteriori. Quella principale da 64Mp, grandangolare da 8Mp, macro da 2Mp e la depth da 2Mp. Il punta e scatta è velocissimo. Le foto sono veramente buone se si scattano con tanta luce. Al contrario, con poca luce la qualità scende. Infine, inutile la macro che ha un fuoco fisso a 4cm e pochissimo dettaglio. Gira veramente dei buoni video, fino alla risoluzione di 4K a 30fps, grazie alla generosa stabilizzazione e alla rapida messa a fuoco. Tuttavia, per la fascia ed il prezzo non si poteva chiedere di meglio.

Batteria

Con un’unità da 4820mAh si riesce ad occhi chiusi ad arrivare a fine giornata anche con un utilizzo continuativo e sotto stress. La batteria non scalda e il nuovo processore non la consuma poi così tanto. E’ dotato di ricarica rapida fino a 33W che ricarica la batteria del 50% in 25 minuti.

Conclusioni

Xiaomi Mi 10T Lite è uno dei migliori smartphone 5G con rapporto qualità prezzo. Infatti, si trova sotto i 300 euro (6/64GB). Le foto, i video e le prestazioni in generale per la fascia in cui si posiziona sono più che buone. Xiaomi ha fatto davvero un ottimo lavoro con questo Lite. Attenzione, i limiti ci sono ma una persona normale con un uso standard non se ne accorgerà nemmeno. Poi se vi serve un modem veloce in 5G prendetelo al volo difficilmente troverete di meglio in giro!

Design: 8

Display: 7

Uso quotidiano: 8

Fotocamere: 8

Autonomia: 8

Qualità prezzo: 9

Voto finale: 8

Caratteristiche in dettaglio:

SoC: Qualcomm Snapdragon 750G CPU Kryo 570, octa-core, fino a 2,2GHz, GPU Adreno 619

Qualcomm Snapdragon 750G CPU Kryo 570, octa-core, fino a 2,2GHz, GPU Adreno 619 Display: 6,67'' FHD+ Dot Display, formato 20:9, 120Hz, certificazione HDR10, Gorilla Glass 5

6,67'' FHD+ Dot Display, formato 20:9, 120Hz, certificazione HDR10, Gorilla Glass 5 Memoria: 6GB di RAM LPDDR4X

6GB di RAM LPDDR4X Archiviazione: 64GB UFS 2.1 o 128GB UFS 2.2

64GB UFS 2.1 o 128GB UFS 2.2 Fotocamere Posteriori: 64MP sensore da 1/1.7'' 4-in-1 Super Pixel, ottica con apertura f/1.89, angolo di visione di 79,8°, 8MP ottica ultra grandangolare, angolo di visione di 120°, apertura f/2.2 2MP ottica macro, fuoco fisso 4 cm, apertura f/2.4 2MP rilevamento della profondità di campo, ottica con apertura f/2.4

Fotocamer a Anteriore: 16MP ottica con apertura f/2.45 Selfie time-lapse

a 16MP ottica con apertura f/2.45 Selfie time-lapse Connettività: dual SIM, dual standby, 5G Sub6G, WiFi, NFC, trasmettitore IR, USB Type-C

dual SIM, dual standby, 5G Sub6G, WiFi, NFC, trasmettitore IR, USB Type-C Sicurezza: sensore di impronte laterale riconoscimento del volto

sensore di impronte laterale riconoscimento del volto Audio: doppio altoparlante certificazione Hi-Res Audio

doppio altoparlante certificazione Hi-Res Audio Batteria: 4.820 mAh, supporto alla ricarica rapida a 33W

4.820 mAh, supporto alla ricarica rapida a 33W Dimensioni e peso: 165,3 x 76,8 x 9mm 214,5 grammi

